Eva Jinek kritisch op beloftes Hugo de Jonge in woningcrisis: ‘Gaan we niet halen’

Minister Hugo de Jonge (Wonen) schoof gisteravond aan bij Jinek om te praten over de woningcrisis en hoe hij denkt dit op te lossen. De minister is optimistisch, maar presentatrice Eva Jinek liet hem niet wegkomen met zijn mooie woorden. Zij betwijfelde meermaals of de minister zijn beloftes kan waarmaken.

Tot en met 2030 moeten er 900.000 nieuwe woningen bij. Wat betekent dat er jaarlijks 100.000 woningen moeten komen. Hoewel er het afgelopen jaar 74.000 nieuwe woningen gebouwd werden en 10.000 oude panden werden getransformeerd tot woning, is dit aantal niet genoeg. Het zijn er namelijk geen 100.000.

Hugo de Jonge blijft optimistisch in woningcrisis

Minister De Jonge legt uit dat verschillende omstandigheden de bouw, op korte termijn, moeilijk maken. Waaronder de gestegen rente en bouwkosten. Jinek is niet optimistisch en dat laat ze ook aan de minister blijken. Volgens De Jonge hebben we, mede door de oorlog in Oekraïne, „tegenwind” bij het bouwen van woningen.

Jinek gelooft niet dat de 900.000 woningen in 2030 gehaald worden. De Jonge probeert die conclusie te temperen. Maar inmiddels staat het tekort op woningen op 300.000. Er zijn namelijk de afgelopen tijd te weinig woningen gebouwd en dat terwijl het aantal huishoudens groeit. Door migratie en de steeds kleinere huishoudens, oftewel mensen die alleen blijven wonen.

Eva Jinek kritisch op woning-plan minister

De boodschap van De Jonge: „We doen alles wat we kunnen doen.” Maar Jinek maakt het concreet. „We gaan het gewoon niet halen”. Ze is kritisch naar de minister. „U staat er ook om bekend dat u iemand bent die graag zegt: ‘Schouders eronder, we gaan dit doen’. Soms in weerwil van de werkelijkheid.” Ze benadrukt dat zijn ‘optimisme’ niet klopt bij de huidige cijfers.

De Jonge blijft bij zijn punt. Maar de presentatrice legt uit dat voor veel bouwplannen de vergunningen niet eens rondkomen. Volgens De Jonge moet er naar andere locaties gekeken worden. Bijvoorbeeld aan de rand van dorpen of op weilanden. Maar er moet meer gebeuren. Wetgeving moet anders en de ‘not in my backyard’-cultuur van Nederlanders moet veranderen.

Betaalbare woningen

Dan komt de betaalbaarheid van woningen ter sprake. Sommige kijkers verbazen zich over De Jonge zijn definitie van ‘betaalbaar’. De overheid vind een koopwoning van maximaal 400.000 euro betaalbaar, volgens De Jonge is dat 355.000 euro. Een huurwoning is volgens hem betaalbaar als deze niet meer dan 1000 euro per maand kost.

Ook komen de dure woningen in de vrije sector aan bod. Opgekocht door verhuurders waardoor betaalbare woningen van de markt werden gehaald. „Voor heel veel woningen wordt geen redelijke prijs meer gevraagd.” Als oplossing gaat de overheid deze ‘middenhuur’ reguleren. Daardoor wordt bepaald wat de maximale huurprijs voor een woning mag zijn.

Hugo de Jonge blijft bij zijn punt

Jinek vindt dat politici de afgelopen tijd dingen beloofden die niet werden waargemaakt. „Dan raken mensen teleurgesteld… in de geloofwaardigheid van de politiek. De kans dat het gaat lukken in 2030, klinkt niet aannemelijk.” Volgens de presentatrice zou het reëel zijn om dat hardop uit te spreken. Maar De Jonge blijft bij zijn punt.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Hugo de Jonge noemt 1000 euro huur betaalbaar. 🤦‍♀️ #Jinek — Marieke van Ojik ♥️🐝 (@Ymerehuurder) January 31, 2023



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Leg de focus (samen met de marktpartijen) op modulair bouwen. En natuurlijk versoepelen van regels omtrent bouwvergunningen! #jinek — Mahmut Erdem (@MahmutErdem01) January 31, 2023



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Volgens Huug is 4 ton een betaalbare woning. 😂 #jinek — Saskia (@saskia86) January 31, 2023



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Je kunt veel zeggen van Hugo de Jonge, maar hij zet wel de schouders eronder om de strijd tegen het woningtekort aan te gaan. Hij moet ook het slecht uitgepakte woonbeleid van VVD-er Stef Blok in Rutte2 opruimen. Denk aan het opkopen van sociale en betaalbare huurwoningen. #jinek pic.twitter.com/XjCFPzT9Pu — Elsschot 🇳🇱🇪🇺🇺🇦 (@marcelbar8) January 31, 2023

Je kijkt Jinek terug via RTL.