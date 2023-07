Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Laat geen geld liggen: een op de tien vraagt zorgtoeslag niet aan

Mogelijk heb je recht op meer zorgtoeslag dan je denkt. Tien procent van de huishoudens laat dat geld nu liggen. Nu stuurt de overheid aan 20.000 huishoudens een brief, om die opnieuw te wijzen op de extra toeslag die ze tot 1 september over 2022 kunnen aanvragen.

Afhankelijk van je vermogen en inkomen kun je recht hebben op zorgtoeslag. In Nederland zijn dat 4,5 miljoen mensen, meldt NU.nl. Toch laten maar liefst 45.000 mensen dat geld liggen, terwijl ze wel aanspraak op de regeling kunnen maken.

Inkomensgrens zorgtoeslag verandert

Daarom benadert de Dienst Toeslagen duizenden mensen nu zelf middels een brief en roept ze op te controleren of het terecht was dat ze in 2022 geen zorgtoeslag ontvingen. Volgens de gegevens van de Belastingdienst zou deze groep daar recht op hebben. Later worden nog meer huishoudens benaderd.

Volgens Coert Kleijwegt, directeur van de Dienst Toeslagen, moet niemand zich zorgen hoeven te maken over de kosten voor bijvoorbeeld een zorgverzekering. Dat zegt hij tegen De Telegraaf. „Daarom informeren we mensen over toeslagen en wanneer je hier mogelijk recht op hebt, herinneren we ze aan het doorgeven van veranderingen in hun leven, en wijzen we hen op meerdere momenten in het jaar op het aanvragen van toeslag(en). Zoals nu. Want mensen kunnen namelijk nog tot en met 1 september 2023 toeslag aanvragen over 2022”, zegt Coert Kleijwegt.

Experiment

De dienst Toeslagen experimenteerde vorig jaar met het actief benaderen van mensen die recht hebben op een toeslag, maar dit niet aanvroegen. De helft van de mensen die werd benaderd logde daarna in, en 85 procent vroeg de toeslag daarna alsnog aan, schrijft De Telegraaf.

Waarom zo’n grote groep de zorgtoeslag laat liggen is onduidelijk. Mogelijk omdat de aanvraag te ingewikkeld is of vanwege de vrees het achteraf terug te moeten betalen. Om die reden kan het handig zijn de zorgtoeslag met terugwerkende kracht aan te vragen, je weet inmiddels zeker wat je inkomen over het voorgaande jaar is.