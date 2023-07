Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Het regent felicitaties voor Maarten van der Weijden: voltooit Elfstedentriatlon en haalt miljoenen euro’s op

Hij heeft het echt gedaan: Maarten van der Weijden heeft vanochtend in Leeuwarden zijn Elfstedentriatlon afgerond. Op social media stromen de felicitaties binnen.

Na afloop wist Van der Weijden te melden dat er zeker zeker 3,7 miljoen euro is opgehaald met zijn actie voor kankeronderzoek. De helft van het bedrag is opgehaald door mensen die zijn actie sponsorden. Hoofdsponsor Reggeborgh verdubbelde elke donatie.

Ondanks de enorme tocht leek de moed er nog goed in te zitten toen Van der Weijden de finish bijna kon ruiken:



Of Maarten van der Weijden blij was om er bijna te zijn? @mvdwfoundation #omropfryslan pic.twitter.com/gTizMMMamQ — Casper Slotboom (@Schaapje_S) June 25, 2023

Na afloop bedankte de olympisch zwemkampioen openwaterzwemmen van 2008 iedereen die hem heeft gesteund tijdens zijn actie. Van der Weijden zwom achtereenvolgens 200 kilometer, fietste 200 kilometer en wandelde 200 kilometer, met zo min mogelijk slapen en rusten tussendoor. De geboren Noord-Hollander zou eigenlijk gistermiddag aankomen in Leeuwarden, maar hij was daarvoor te vermoeid en moest eerst in Dokkum nog een slaapmoment nemen. Vanochtend finishte hij alsnog.

Er was nog wat ‘gedoe’ rond de tocht, omdat er twee kampen ontstonden. Namelijk kamp Van der Weijden en kamp Stefan van der Pal, de man die de Elfstedentriatlon eerder al voltooide, maar daar in 2022 veel minder aandacht (en geld) voor ‘kreeg’. Van der Pal haalde in 2022 98.000 euro op, Van der Weijden nu dus een heel stuk meer (ook vanwege de vele media-aandacht). De Fries zelf vond die verdeling in twee kampen maar wat overtrokken, het gaat immers om ‘zoveel mogelijk geld ophalen’.

Van der Weijden, die zelf genas van leukemie, waagde zich voor de kankerbestrijding al vaker aan dit soort evenementen. In 2021 bijvoorbeeld haalde hij 80.000 euro op met een vier dagen durende zwemtocht, in een stromingszwembad. Eerder dat jaar deed hij een thuistriatlon, in en rond zijn eigen huis. In juni 2019 zwom Van der Weijden in 75 uur de 200 km lange Elfstedentocht. In 2018 moest hij voortijdig opgeven.

Een greep uit de reacties op social media:



Heel knap van Maarten van der Weijden!

Ik gun hem, én ons, een jaar of 20 rust. — Yuki’s bossie 🐕 (@Bossie_of_Yuki) June 25, 2023



Alleen maar respect voor hem. Megaprestatie: Maarten van der Weijden voltooit elfstedentriatlon https://t.co/Q7n7a5AzJj — Helma Schlijper (@schlijper_helma) June 25, 2023



En dan zie ik deze foto van @StAmbulancewens met de vader van Maarten van der Weijden en krijg ik spontaan kippevel .

Gaaf dat de stichting op deze manier kan helpen om deze Held aan te laten moedigen door zijn allergrootste fan !#respect https://t.co/czt4l2xOiP — jan van geffen (@jvangeffen) June 25, 2023



Ik kan dit soort dingen gewoon niet aanzien, zo’n strompelende Maarten van der Weijden. Waarom doet iemand zoiets? Kan er alleen maar geld worden opgehaald als iemand zijn lichaam sloopt? — Eavesdropje (@Eavesdropje) June 24, 2023



