Kijkers verbazen zich over ‘mango-problemen’ van Ik Vertrek-stel

Emigreren naar het buitenland en daar een B&B, hotel of herberg starten: het is de droom van velen. Slechts een klein percentage maakt die droom werkelijkheid en slechts een klein percentage dáárvan is daar ook echt succesvol in. In Ik Vertrek zien we vaak stellen die het zichzelf wel erg lastig maken. Het is regelmatig smullen van ongemak en mislukkingen, maar het stel uit de aflevering van gisteravond, Mike en Maayke, lijkt het voor de wind te gaan.

Er is alleen één ding: ze hebben wat problemen met hun mango’s, die hen een groot deel van hun inkomsten zouden moeten opbrengen.

In 2021 vertrok het stel met hun twee dochters, Linne (6) en Jolien (4), naar het Spaanse Tirana. Ze gingen wonen op een finca met een mangoplantage, om uiteindelijk zelfvoorzienend te kunnen leven, van de opbrengsten van de mango’s en de verhuur van appartementen. Het eerste jaar was pittig, zo zeggen ze zelf, maar inmiddels loopt hun Spaanse bestaan enigszins op rolletjes. Onlangs zagen we nog een stel dat maar lastig kon aarden en drie keer emigreerde in zeven jaar.

Ik Vertrek: Mike en Maayke in Spanje

Na 2,5 jaar dat ze in Spanje wonen, hebben Mike en Maayke een ‘fijne vriendenkring opgebouwd’. Dat maakt het voor hen ook een stuk makkelijker qua heimwee. Dat hebben ze namelijk amper: „We missen vrij weinig van Nederland en voelen ons hier echt thuis.” Naast appartementen verhuurt het stel ook enigszins ‘aparte’ accommodaties. Zoals een eco-dome, een rond bouwwerk met grote glazen wanden zodat er een prachtig uitzicht ontstaat, en een art gallery, waar gasten tussen kunst slapen. En ook een boomhut om in te overnachten staat op de planning.

Mangoproblemen

In de aflevering zien we hoe het stel aan hun tweede inkomstenbron komt: de oogst van mango’s. En alhoewel Mike daar een aardig rekensommetje voor heeft gemaakt en uitkomt op een bedrag van 8000 tot 10.000 euro voor de jaaroogst, gaat het niet zoals gepland. „Dat is wel een groot deel van het geld dat je nodig hebt om hier te leven, dus daar zijn we blij mee, ja. Het is relatief weinig werk en komt elk jaar terug”, stelt hij vast na zijn rekensom. Maar volgens de opkoper zijn de mango’s te klein en hadden ze langer moeten wachten met oogsten. Mike gaat de onderhandeling aan, in vloeiend Spaans (wat een hele prestatie is voor een Ik Vertrek-deelnemer) en komt uiteindelijk met een oordeel: „Ik weet van hem dat het een oplichter is, maar dat zijn ze allemaal hier.”

Met de mangobomen an sich gaat het ook niet helemaal lekker, omdat er maar weinig regen is gevallen in de regio waar Maayke en Mike wonen. „Onze bomen groeien nauwelijks, zijn vatbaar voor ziektes en hebben weinig oogst. Tientallen dode bomen hebben we inmiddels al vervangen voor nieuwe jonge boompjes, want een finca met dode bomen is natuurlijk geen gezicht voor onze gasten…”

Toch loopt de verhuur van hun accommodaties wel op rolletjes en zijn ze een nieuw bedrijf gestart. Samen met vakantiehuiseigenaren maken ze van accommodaties een eyecatcher, zoals hun eigen eco dome. Ook hun dochters komen goed mee in het nieuwe land en „weten niet beter dan dat ze hier wonen. Spanje is hun thuis”.

Een greep uit de reacties van kijkers, die zich vooral verbazen over de (problemen met) de mango’s:



€7000,- voor een jaaroogst is niet veel. Ze kunnen veel beter op rijpheid oogsten, lijkt mij. #ikvertrek — Chantalle (@JadeRobijn) June 24, 2023



#ikvertrek Mango's verkopen die je zelf in de winkel zou laten liggen. — John Schurink (@John_Schurink) June 24, 2023



Andalusië. Ik weet het niet hoor. Ik zou eerder mango's gaan verbouwen in Noorwegen. #ikvertrek — Suffrajet ♀ (@Jet_030) June 24, 2023



Ik kan mij niet heugen wanneer ik een mango heb gegeten

Wanneer eet je zo'n ding?#ikvertrek — Paul. (@Paulus858520671) June 24, 2023



Overal mangobomen, weet je wat? We gaan mango's verbouwen… Niet dat we er verstand van hebben maar gat in de markt! #ikvertrek — Ray Vermey (@RayVermey) June 24, 2023



Moeder van Mike: “Ja we hadden ook best wel een band”. 😳 Die hebben jullie toch nog steeds ook al is hij ver weg. #ikvertrek — Miriam 💖 (@mboschnl) June 24, 2023



Leuk voor je familie en vrienden,je wordt nauwelijks gemist jongens 😏 #ikvertrek — Angel 45 (@Angel4565137402) June 24, 2023

Ik Vertrek kun je terugkijken via NPO Start.