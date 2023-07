Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

De zomer ging extreem heet van start, maar waar komt dat eigenlijk door?

Wie het warme weer afgelopen tijd niet heeft gemerkt, woont op Antarctica of zit lekker te chillen onder een steen. De start van de zomer is pittig heet, maar hoe komt dat eigenlijk?

Experts noemen deze periode zelfs het ‘gevarenseizoen’. Op het noordelijk halfrond is het risico op natuurrampen door deze hoge temperaturen een stuk hoger. Er zijn bijvoorbeeld al bosbranden in Canada en overstromingen in Californië geweest.

Waarom is de zomer zo heet begonnen?

Wetenschappers denken dat dit extreme weer wordt beïnvloed door verschillende omstandigheden. Klimaatverandering is daarbij betrokken, maar natuurlijke variaties in het wereldwijde weer en een grote dosis pech spelen ook een rol.

„De opwarming van de aarde is deze zomer niet plotseling versneld”, zei Daniel Swain, een klimaatwetenschapper aan de Universiteit van Californië maandag in een live briefing. „Een deel van wat er aan de hand is, is willekeurige pech.”

Bloedhete oceanen

De Amerikaanse National Atmospheric and Oceanic Administration heeft vorige week aangekondigd dat de Stille Oceaan te maken heeft met El Niño-omstandigheden. Dit betekent dat de temperatuur van de zee veel warmer is dan gemiddeld in de zomer. Met als gevolg dat het een stuk warmer wordt en het risico op stormen toeneemt.

Wetenschappers houden ook een apart fenomeen in de gaten dat zich in de Atlantische Oceaan afspeelt. De temperaturen in het Atlantische orkaangebied zijn al drie maanden abnormaal hoog. Op dit moment is de gemiddelde temperatuur zo’n 82 graden Fahrenheit, wat 35 procent hoger is dan het vorige record uit de zomer van 2005.



📈 It's official: the Atlantic Main Development Region (MDR) has reached a record high temperature* for the month of June. The MDR, a breeding ground for hurricanes, has an average temperature of 28˚C (82˚F), surpassing the previous record that was set in 2005. 2005 featured… pic.twitter.com/FpdCYVGXuW — Ben Noll (@BenNollWeather) June 12, 2023

Vulkaanuitbarsting

Een derde factor, een vulkaanuitbarsting die begin 2022 plaatsvond in de zuidelijke Stille Oceaan, draagt ook bij aan de bizarre temperaturen. Normaal gesproken hebben vulkaanuitbarstingen een tijdelijk afkoelend effect op onze planeet. Omdat ze roet en andere zonwerende deeltjes de lucht in schieten.

Maar de uitbarsting van de Hunga Tonga was geen typische vulkaanuitbarsting. Het was een enorm explosieve, die een grote hoeveelheid zeewater verdampte. De uitbarsting was zo intens dat het verdampte water in de stratosfeer schoot. De damp heeft deze zomer een opwarmend effect op de aarde gehad.

Gaan de temperaturen deze zomer nog zakken?

Dit alles betekent dat we ons op een extreem warme periode moeten voorbereiden. Maar het goede nieuws is dat het opwarmende effect van El Niño en de vulkaanuitbarsting van Hunga Tonga tijdelijk zijn

El Niño duurt tussen de negen en twaalf maanden en het verdampte water in de stratosfeer zal binnen een paar jaar verdwijnen. Iets om rekening mee te houden, dus.

Het slechte nieuws is dat de klimaatverandering – die volgens experts heeft bijgedragen aan de vorming van de El Niño van deze zomer – nog steeds blijft bestaan. Daar zullen we met z’n allen dus iets aan moeten doen.