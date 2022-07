Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Fries zwemt de Elfstedentocht (en gaat hem daarna meteen ook fietsen en hardlopen)

Je hebt mensen die trots zijn dat zij de Elfstedentocht hebben volbracht… en mensen die de overtreffende trap kiezen. Stefan van der Pal is er zo eentje. De Fries ligt momenteel in het water om de Tocht der Tochten te zwemmen. Da’s al heel wat, maar eenmaal over de finish doet hij de Elfstedentocht nóg twee keer. Fietsend en hardlopend.

Stefan van der Pal (41, sportleraar op een mavo in Leeuwarden en triatleet) is zo’n man die altijd weer een grotere uitdaging zoekt en grenzen verlegt. Een grote droom ontstond in 2011: de Elfstedentocht zwemmen. In 2020 zou dat volgens planning eindelijk gaan gebeuren. Maar ja, iemand was hem voor… Dat weten we natuurlijk nog allemaal. In juni 2019 voltooide Maarten van der Weijden bij zijn tweede poging de 200 kilometer zwemmend. Metro schreef: Maarten zwemt geschiedenis.

Plan Elfstedentocht zwemmen toch doorgezet

Van der Pal, die elf jaar geleden met vrienden al eens succesvol deelnam aan een Elfstedentocht in estafettevorm, besloot door te zetten. Dan was hij maar de tweede achter die grote naam Maarten van der Weijden. Metro schreef bij zijn plan ook over hem. Maar toen kwam corona. Streep door zijn jarenoude plan.

De Fries besloot het er weer niet bij te laten zitten. Hij bedacht iets veel ‘gekkers’, althans dat zullen velen vinden die de Elfstedentocht schaatsen al een hele prestatie vinden. Stefan van der Pal dacht: dan maar groter, groter, grootst (en verst). De Elfstedentocht zwemmen, dan fietsen en daarna nog eens hardlopen. Zondagochtend begon de Fries in Leeuwarden aan zijn ultieme strijd. Hij zwemt twintig uur per dag en moet donderdag weer in de Friese hoofdstad terugkeren.

In tegenstelling tot de Elfstedentocht over ijs (die ‘met de klok mee’ wordt afgelegd), gaat Stefan van der Pal eerst steeds naar Dokkum in het noorden. Dat is het langste traject en zal mentaal voor hem het beste werken.

Dagje fietsen, heel lang hardlopen

Tijd voor een goeie douche zou je zeggen. Die zal de sportfreak ongetwijfeld nemen, maar dan stapt hij op de fiets voor de volgende 235 kilometers. De verwachting is dat hij Elfstedentocht etappe 2 in een uurtje of tien volbrengt (de Elfstedentocht fietsen deed hij overigens al vaker en lijkt deze week het lichtste onderdeel). En zoals gemeld, dan is het nog steeds niet genoeg geweest. Stefan van der Pal verwisselt zijn wielerschoenen namelijk voor ren-exemplaren. Als de 205 kilometer hardlopen een beetje voorspoedig gaat, hoopt hij ergens het komende weekend voor de derde keer in Leeuwarden te finishen. En dan heeft hij na al die jaren iets gepresteerd wat nog nooit iemand anders voor elkaar kreeg.

🏊‍♀️🚴‍♀️🏃‍♂️ Elfstedentocht voor het goede doel Stefan van der Pal zwemt, fietst en loopt voor het goede doel: stichting Semmy. Semmy was een jongen met een tumor in de hersenstam. In 2007 overleed hij in de armen van zijn ouders. Stichting Semmy heeft als doel om de levensverwachting en uiteindelijk de overlevingskansen van kinderen die getroffen zijn door hersenstamkanker te vergroten. Van der Pal hoop dat veel mensen willen doneren.

Het ging even niet zo lekker

Van der Pals vrouw Marianne Faber was de afgelopen nacht bij haar zwemmende echtgenoot. Tegen Metro zegt zij: „Het gaat op dit moment heel goed, maar vannacht was het minder. Slapen ging heel moeilijk en eenmaal weer gestart was het hartstikke koud. Zijn eten is er toen uit gekomen, het hele kanaal lag vol. Inmiddels is hij opgeknapt gelukkig. Nu is het vooral zaak om de schuurplekken op zijn lichaam door het pak goed in de gaten te houden. We hebben drie schema’s en hij heeft nu het middelste schema qua tijd te pakken. Dat is mooi.”

Op de vraag of zij haar Stefan een soort van ‘gestoord’ vindt, moet Marianne Faber lachen. „Ach weet je, je gaat er eigenlijk helemaal in mee. Op een gegeven moment wordt het dan gewoon.” Faber zou het leuk vinden als de tocht als haar man vordert wat meer bekendheid krijgt en dat hij bij de finish in Leeuwarden door mensen wordt onthaald. Enorme aantallen, zoals bij Maarten van der Weijden gebeurde, is echter niet mogelijk. Faber: „Dan zouden we overval vergunningplichtig zijn. En moet je op elke brug een beveiliger en EHBO neerzetten.”

Elfstedentocht volgen

Stefan van der Pal tijdens zijn drie keer Elfstedentocht volgen kan via een livestream. Zijn monstertocht vind je hier.