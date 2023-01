Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Ik Vertrek-kijkers onder de indruk van hardwerkende familie Jansen: ‘Wat een bijzonder gezin’

De familie Jansen van de nieuwste aflevering van Ik vertrek weet wat hard werken is. Ze ruilen hun nieuwbouwwoning in Almere in voor een vervallen Frans chateau in Marcigny en moeten hard aan de slag om het chateau leefbaar te maken. Ook de vijf dochters helpen zonder te zeuren mee aan de megaverbouwing, tot grote verrassing van de Ik vertrek-kijkers.

Na twee keer kort naar het huis en het Franse dorpje Marcigny te hebben gekeken, besluiten Ray en Margriet Jansen ervoor te gaan. Samen met hun vijf dochters pakken ze de koffers en emigreren ze naar Frankrijk, om daar een heel nieuw leven op te starten.

Vrienden en familie hebben het moeilijk met de verhuizing

Voor vrienden en familie is de emigratie van het gezin moeilijk. „Het gevoel van het missen, als je daar bij gaat nadenken, ga je huilen. Maar we gunnen het ze ook, want het is hun droom”, vertelt de moeder van Margriet.

Maar niet alleen de afstand is moeilijk voor de achterblijvende familie, ook de staat waarin het huis verkeert baart de familieleden zorgen. Aan het huis moet namelijk nog heel veel gebeuren voordat het goed leefbaar is. Zoals te verwachten in Ik Vertrek gaan er bij aankomst al een aantal dingen mis: zo komt de net bevestigde CV-ketel los van de muur, hebben de dochters de eerste nacht last van rondvliegende vleermuizen en zijn de jongste twee tijdens hun eerste schooldag in tranen.



Nieuwe #IkVertrek 📺 Zondag 18.50 uur op @NPO1

De familie Jansen gaat op onderzoek uit in hun Franse chateau. Maar wie zou hier gewoond hebben, Dracula? pic.twitter.com/NV93jEFIr6 — Ik Vertrek (@ikvertrek) December 28, 2022

De familie krijgt tegenslag na tegenslag

Het is geen vlekkeloos begin voor de familie Jansen. Als ze denken alles te hebben gehad, breekt het herfstweer los in het Franse dorpje. Het huis blijkt nog niet goed opgewassen te zijn tegen het noodweer en de regen dringt dwars door de muren én de plafonds heen.

„Dat is nog gevaarlijk ook, want het plafond is aardig verzadigd en met de buien die er nog aan komen, is er een kans dat het hele plafond naar beneden komt. Dus we moeten oppassen”, legt Margriet uit. Uiteindelijk blijkt een kapotte dakgoot de oorzaak van alle lekkages. Deze moet worden gerepareerd, maar dat is een kostenpost waar de familie niet op heeft gerekend. „Het tikt hard af, ons klusbudget”, vertelt Ray. „Ik denk wel dat het goedkomt, maar we weten gewoon nog niet precies hoe”, voegt Margriet toe.

Ik vertrek-kijkers onder de indruk van de hardwerkende kinderen

Voor het gezin is het zaak om binnen een paar maanden wel een aantal van de gastenkamers klaar te hebben, zodat er niet alleen geld uitgaat, maar ook weer binnenkomt. Daarom werkt het gezin vrijwel non-stop aan het huis. Ook alle kinderen helpen mee. Schoonmaken, klussen, opruimen; ze doen het allemaal zonder te zeuren. Het steelt de harten van de Ik Vertrek-kijkers.

„Bewondering voor het dappere stel met vijf dochters. Wat er ook gebeurt, ze blijven kalm. Passen zich aan. Op het oog geen ruzie of stress. En ze gaan rustig verder”, twittert één kijker. Een ander sluit zich hierbij aan: „Complimenten hoe die kinderen lopen te buffelen daar.”



Wat een bijzonder gezin, met hun rust en vertrouwen en die mooie roodharige dochters (en de donkerharige) en wat is het een prachtig gebouw en wat mooi opgeknapt al. Ik word blij van zulke mensen. #IkVertrek https://t.co/UuRGTy4vpZ — Esther✨⚓️Kapitein (@estherroddav) January 1, 2023



Wat een mooi gezin een echte eenheid, zonder mopperen pakken die meiden aan, een vertrouwd leven opgegeven en kijk hoe super ze het doen. Het huis is prachtig geworden #IkVertrek — anemoon (@caprediem71) January 1, 2023



De échte helden in de familie Jansen uit Almere die vanavond te zien waren bij #ikvertrek zijn voor mij die vijf prachtige dochters, de meeste met heel mooi rood haar, die zonder onvertogen woord accepteerden dat ze hun vertrouwde omgeving en vrienden achter moesten laten. — Marius Wanders (@MariusWanders) January 1, 2023



Respect voor dit leuke gezin #ikvertrek — Eric (@EricUnen) January 1, 2023



#ikvertrek Complimenten hoe die kinderen lopen te buffelen daar ☺️ — Bram Prosman (@BProsman) January 1, 2023



Bewondering voor het dappere stel met 5 dochters. Wat er ook gebeurd ze blijven kalm. Passen zich aan. Op het oog geen ruzie of stress. En ze gaan rustig verder. De eerste tevreden gasten zijn een overwinning. Diep respect voor hun wilskracht om hun droom te bereiken. #ikvertrek — Niet-thuisgever (@Nietthuisgever) January 1, 2023



wat een ontzettende doorzetters. echte kanjers! respect voor hun doorzettingsvermogen #ikvertrek — ⚓️ Anita de Rooie Rakkert (@diejerooie) January 1, 2023

Eerste gasten overnachten in chateau van Margriet en Ray

Aan het einde van de Ik Vertrek-aflevering kan het gezin eindelijk de eerste gasten ontvangen. Een spannend moment, want wat gaan zij van het verblijf vinden? „Heel mooi. Echt heel mooi!”, zegt één van de gasten als hij de kamer binnenloopt. „De kop is eraf”, verzucht Margriet opgelucht.

Het gezin is ondanks alle tegenslagen blij dat ze de stap hebben genomen om te verhuizen naar Frankrijk. „Het is anders gelopen dan we hadden verwacht, maar we voelen ons hier zo goed en zo thuis. Ik denk dat we op dit moment vol vertrouwen naar de toekomst kijken.”

De aflevering van de familie Jansen is hier terug te zien.