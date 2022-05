Teruggekeerd Vandaag Inside verliest kijkers, maar scoort nog steeds goed

De kaarsenrel en doorstart van Vandaag Inside waren de afgelopen tijd hét gesprek van de dag. Maar een dag na de terugkeer van het programma neemt de populariteit alweer af. Gisteravond keken 951.000 kijkers naar de talkshow op SBS6, terwijl het er maandag nog bijna 1,5 miljoen waren.

Het veelbesproken programma was maandag na een afwezigheid van twee weken weer terug. Presentatoren Johan Derksen, Wilfred Genee en René van der Gijp besloten op 29 april te stoppen na commotie over een bekentenis van Derksen. Hij zei dat hij tientallen jaren geleden een bewusteloze vrouw had gepenetreerd met een kaars. Later herriep hij zijn verhaal. Na gesprekken met Talpa besloot het VI-trio toch door te gaan.

Terugkeer Vandaag Inside na kaarsenrel

Dat talkshows als Jinek en Op1 zich fel uitspraken tegen het programma, vindt Derksen maar teleurstellend. Maandag stak hij daarom zijn middelvinger op tegen alle ‘hypocriete klootzakken’. Ook Sigrid Kaag kreeg de volle laag van de presentator over zich heen. „Wat ben je toch een smerige arrogante trut.”



Veel trouwe kijkers van Vandaag Inside zijn blij dat de heren weer terug zijn op hun vertrouwde plek, maar er heerst ook veel kritiek op de terugkeer van het programma. Zo kwam een handjevol protesten naar de studio toe om daar te protesteren. Op de borden waren allerlei leuzen te lezen. Van „stop die kaars in je eigen aars” en „geen platform voor rape culture”, tot „rape culture inside”.

‘Trumpiaans gedrag’

Volgens journalist en columnist Marcia Luyten leek het gedrag van Derksen nogal op dat van Trump. Bij Op1 sprak ze maandag over de terugkeer van het praatprogramma. „Je ziet dat Derksen een soort dinosaurus aan het worden is, een voorbije tijd. Waar vroeger mannen dit soort grappen konden maken, is het nu zo dat de stem van het slachtoffer de doorslag geeft (..) Ik vind het gedrag van Derksen heel erg ‘Trumpiaans’. In de zin van, hij verdraagt geen tegenspraak als iemand zegt dat iets niet kan. Ik vind dat Derksen zich opstelt als het slachtoffer en de onmiddellijke reactie van iemand die hem tegenspreekt is dat dat de vijand is.”