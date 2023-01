Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Jeroen Pauw openhartig over ‘burenband’ met Van Nieuwkerk in programma Rob Kemps

In de eerste aflevering van het door Rob Kemps gepresenteerde programma De 10 vragen, was Jeroen Pauw gisteravond de eerste gast. Samen gingen ze in gesprek over zijn kijk op de wereld. Zo vroeg Kemps hem veel over zijn huidige leven, maar ook naar zijn blik op het nieuws rond De Wereld Draait Door. Het interviewprogramma trok bij het debuut 477.000 kijkers.

Openhartig sprak Pauw over de relatie met het team van Mathijs van Nieuwkerk. Beiden namen hun programma’s op in hetzelfde pand in het Amsterdamse Westerpark. „Wij noemden hen de buren, zij ons de vijand.”

Pauw stuurde sms naar Nieuwkerk

Pauw zocht voor de publicatie van het onderzoek van de Volkskrant contact met Matthijs omdat hij wist dat er iets aan zat te komen. Hij stuurde hem een sms „omdat het in de lucht hing en ik hoorde dat het dat weekend gepubliceerd zou worden”, vertelt Pauw aan Kemps. Het ging hierbij natuurlijk om de aantijgingen van grensoverschrijdend gedrag van Matthijs van Nieuwkerk op de werkvloer van De Wereld Draait Door.

Pauw leeft toch een klein beetje mee met Van Nieuwkerk. „Misschien zijn er allerlei… Er zijn zéker allerlei redenen waarom die erop ligt, maar dat neemt nog niet weg dat het tóch vervelend is dat hij erop ligt”, vervolgt Pauw. Hij voegde daar wel aan toe dat hij daar nog geen reactie op heeft ontvangen. „Dat hoeft ook niet hoor, maar dat is het antwoord op jouw vraag”, zei hij tegen Kemps.

Beter een goede buur…

Pauw en Van Nieuwkerk waren jarenlang ‘buren’ met hun programma’s. Ook daarover werd gesproken in de eerste aflevering van De 10 Vragen. Volgens Pauw heerste er aan beide kanten een heel andere sfeer. „Wij noemden hen buren, zij noemden ons de vijand”, zei Pauw daar onder meer over.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

10 vragen aan een bn'er. En bij elke vraag nog 10 vragen tussendoor. Nerveuze Rob slaat zo het hele format aan diggelen 🤣 #10vragen — Lianne van Veen (@Liedje87) January 1, 2023

Pauw vertelde ook dat hij de kick van het maken van livetelevisie niet mist. „Nee, helemaal niet. Ik maakt nog steeds tv, en ook af en toe livetelevisie, en dat vind ik heerlijk om te doen. Maar vijftien jaar was precies lang genoeg.” Dat zorgde na het stoppen voor een grote levensverandering. „Ik was eigenlijk jarenlang nooit ‘s avonds vrij. Dus ik vroeg aan mensen: wat doen jullie dan eigenlijk? Ik had geen idee hoe ik dit moest invullen.”

Pauw en bank hangen?

Hij merkte toen dat de meeste mensen verrassend weinig uitvoeren na het avondeten. „Het is gewoon totale ledigheid. Dat je een beetje op die bank hangt, een halve voetbalwedstrijd kijkt of een stukje van een talkshow. Ik dacht: je kan dan beter werken en dan met een schuin oog naar het voetbal kijken.” Toch weet Pauw dat werken in de avond los te laten. „Dat in totale ledigheid op te bank hangen, dat is voor een groot deel ‘s avonds mijn leven geworden. Ik vind het nu ook lekker. Ik doe de kachel aan, probeer het gezellig te maken. Maar ik denk wel: we doen geen klap vandaag.”

📺 Andere gasten Niet alleen Pauw wordt met tien vragen onder de loep genomen door Kemps. Ook andere BN’ers zoals André van Duin, Patricia Paay en Johan Derksen gaan deze week een gesprek met hem aan.

Vorige week sprak Kemps zelf over de situatie rondom De Wereld Draait Door en Van Nieuwkerk. Hij vindt het vervelend voor zijn vriend Matthijs van Nieuwkerk dat hij is beschuldigd van misdragingen, maar benadrukt dat „je vooral ook moet inzien dat er slachtoffers zijn”.

D overige afleveringen van 10 Vragen is vanavond tot en met 6 januari om 21.30 uur te zien op SBS6 en via KIJK.nl.