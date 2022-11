Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Oranje op een groot scherm zien? Dat gaat héél lastig worden

Over anderhalve week, op 20 november, barst het WK voetbal in Qatar los. Een nogal omstreden toernooi, maar verstokte Oranjefans zullen desondanks zin hebben in de wedstrijden. Maar wie dacht deze overal op een groot voetbalscherm te kunnen kijken, komt bedrogen uit.

Het gaat héél lastig worden om Oranje op een groot scherm te zien schitteren (of hopeloos falen, dat kan natuurlijk ook). Er zullen weinig plekken zijn waar dit mogelijk is. In de meeste grote steden zijn überhaupt geen plannen om dit te organiseren.

Vorig jaar gooiden coronamaatregelen nog roet in het eten bij het kijken van een voetbaltoernooi op een groot scherm, dit jaar lijken er meerdere oorzaken te zijn. Het feit dat het WK zich in een van de koudste maanden van het jaar afspeelt zal zeker niet helpen. Ook schrijft De Stentor dat ondernemers ongemak blijken te voelen bij het WK, omdat bij de bouw van de stadions zoveel doden vielen. Tot slot is het krijgen van een vergunning voor een groot scherm geen makkie.

Wanneer speelt Oranje?

Voor Oranje begint het toernooi op 21 november. Nederland trapt die dag om 17.00 uur af tegen Senegal. De andere groepswedstrijden van Oranje zijn op 25 november tegen Ecuador en op 29 november tegen Qatar. Mocht Nederland het tot de achtste finales schoppen, is die wedstrijd op 3 of 4 december. De finale wordt op 18 december gespeeld.

Amsterdam

Er zijn in Amsterdam bij de gemeente, zover bekend, nog geen aanvragen ingediend voor het organiseren van een WK-evenement waarbij fans de wedstrijden kunnen volgen. De gemeente organiseert zelf geen evenementen rond het WK voetbal.

Grote schermen op terrassen zijn normaal gesproken niet toegestaan door de overlast die dit veroorzaakt. Hier wordt voor zomertoernooien weleens een uitzondering voor gemaakt, maar volgens burgemeester Femke Halsema zijn winterterrassen hiervoor niet geschikt. Dit komt onder andere omdat ze minder lang open zijn in de winter. Halsema zei gisteren in de gemeenteraad dat ze wél bereid is om te kijken wat er mogelijk is als het Nederlands elftal het ver schopt in Qatar, „zonder het te willen jinxen”.

In de Johan Cruijff Arena, dat omgedoopt wordt tot het ‘Huis van Oranje’, wordt wel gezamenlijk naar de wedstrijden van Oranje gekeken. Daarvoor wordt gebruikgemaakt van de doorlopende evenementenvergunning. De gemeente kan er daardoor geen stokje meer voor steken.

Rotterdam, Den Haag en Utrecht

Rotterdam kan niet zeggen of er al aanvragen voor schermen zijn. Den Haag en Utrecht zeggen dat er nog geen aanvragen zijn ingediend om grote schermen op openbare plaatsen neer te zetten. Cafés in Den Haag mogen zelf schermen neerzetten die „naar binnen zijn gericht om zo klanten binnen hun bedrijf (inclusief terras) naar het voetbal te kunnen laten kijken”. Hier is geen vergunning voor nodig. Hoeveel Haagse kroegen dit gaan doen, is nog niet duidelijk.

Leeuwarden, Eindhoven en Tilburg

In Leeuwarden zijn plannen om een scherm te plaatsen in een feesttent op het Oldehoofsterkerkhof. Op dit plein in het centrum van de Friese hoofdstad zouden enkele duizenden mensen samen kunnen komen. De aanvraag daarvoor is nog niet goedgekeurd, laat de gemeente weten. Leeuwarden zelf heeft niets gepland en heeft de indruk dat de Oranjekoorts nog niet heerst.

Eindhoven heeft ook nog geen aanvragen voor WK-schermen binnen. De Lichtstad verwacht dat de aanvragen pas komen als Nederland verder komt in het toernooi en op zijn minst de kwartfinales haalt. Tilburg heeft de regels voor cafés versoepeld zodat mensen op terrassen naar Oranje kunnen kijken. Kroegbazen mogen er zonder vergunning partytenten neerzetten en ze mogen hier ook tappen.