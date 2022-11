Eerst alleen een doosje Merci, nu krijgt Hermien van PostNL tóch een ander cadeau

Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Eerst alleen een doosje Merci, nu krijgt Hermien van PostNL t贸ch een ander cadeau

Als je jarenlang je uiterste best hebt gedaan voor een bedrijf, dan is het natuurlijk fijn om een beetje waardering te krijgen door middel van een groot feest, een handje van de baas of een leuke afscheidsspeech. Postbode Hermien de Wit (69) moest het doen met een doos Merci en een minimale cadeaubon. Omdat ze veel in het nieuws was, besloot PostNL de fout te herstellen en geeft het bedrijf haar nu een afscheidsfeest.

Hermien mag op kosten van de zaak met haar hele familie uit eten. Al is ze nog een beetje sceptisch of dat nou werkelijk gaat gebeuren, vertelt ze aan het AD.

PostNL komt met een ander cadeau

In eerste instantie wilde Hermien eigenlijk geen goedmakertje. Dat vertelde ze toen ze vorige maand bij Jinek te gast was. De presentatrice vertelde dat ze met PostNL in gesprek was geweest. Daarin werd verteld dat zou worden gekeken naar een alternatief en dus een passend afscheid. Maar of Hermien daar zin in had? 鈥濪at ligt er maar aan wat passend is. Dan moet er wel eerst overleg plaatsvinden.鈥 De 69-jarige oud-postbezorger wil 鈥榞een receptie鈥. 鈥濶ee, gewoon even iets leuks. Een leuk briefje, of zo.鈥 Of iets persoonlijks, gaf ze aan. 鈥濫en blijk van waardering.鈥

Uiteindelijk is het toch iets moois geworden. Ze gaat lekker uiteten in een restaurant. De datum is al geprikt: 30 november, de dag waarop Hermien 70 jaar wordt. Het restaurant is ook bekend: Grand Caf茅 De Haen in 鈥榟aar鈥 Hoevelaken. De uitbater heeft een mooie tafel voor haar geregeld, waar ze met haar negentien kinderen en kleinkinderen haar verjaardag kan vieren. 鈥濶u maar zien of PostNL 茅cht de rekening betaalt: eerst zien dan geloven鈥, vindt Hermien.

鈥楬et ging nooit om mij鈥

Hermiens tranen zijn nu gedroogd, maar ze hoopt w茅l werkgevend Nederland wakker te hebben geschud. 鈥濰et ging nooit om mij. Vanaf het begin heb ik iets willen veranderen voor mensen die in de toekomst met pensioen gaan. Laat hen niet hetzelfde overkomen! Voor mij mag het zijn opgelost, maar er zijn er veel meer zoals ik.鈥

Kritiek op hoe PostNL met werknemers omgaat

Volgens Hermien en dochter Cocky stond deze manier van afscheid nemen van trouwe werknemers bij PostNL niet op zichzelf, zei zij eerder bij Jinek. Het is volgens hen tekenend hoe er met werknemers wordt omgegaan bij het bedrijf, zeggen ze. Eerder dit jaar had Arjen Lubach in zijn avondshow ook al veel kritiek op hoe PostNL met zijn werknemers omgaat.