Zoon Glennis Grace kreeg strafvermindering door negatieve aandacht: ‘Werd op straat nageroepen en getreiterd’

Anthony, de 16-jarige zoon van Glennis Grace, heeft veel last gehad van de nasleep en de negatieve publiciteit over het geweldsincident in de Jumbo. Dat beklemtoonde de kinderrechter van de rechtbank in Amsterdam vandaag in het vonnis tegen hem.

Anthony werd eerder vandaag veroordeeld tot een taakstraf van 120 uur, waarvan 40 uur voorwaardelijk, voor het geweld in de Amsterdamse supermarkt op 12 februari van dit jaar. Daarnaast legt de kinderrechter hem een leerstraf op van 35 uur in de vorm van een training agressiecontrole, zoals ook door het Openbaar Ministerie was geëist.

De negatieve aandacht voor het geweldsincident is Anthony niet in de koude kleren gaan zitten. Hierdoor is de straf lager uitgevallen, zegt de persrechter. „De rechtbank heeft gezegd dat hij last heeft gehad van de negatieve media-aandacht vanwege de bekendheid van zijn moeder. Hij is op straat nageroepen en getreiterd. Dat is in strafverminderende zin meegewogen.”

De rechtbank zei dat „het hele gebeuren heeft een enorme beroering veroorzaakt”. „Mensen waren gechoqueerd door het heftige geweld, dat zomaar plaatsvond in hun supermarkt.” De rechter sprak van een „bedreigende situatie” en „een klopjacht door de winkel, waarbij fors geweld is gepleegd”.

Anthony sloeg tweemaal een medewerker

De zoon van Glennis Grace ging op de bewuste dag boodschappen doen voor zijn moeder. In de supermarkt rookte hij naar verluidt een elektronische sigaret. Toen hij daar door het personeel op werd aangesproken en naar buiten werd geleid, verzette hij zich hevig. Uit bewakingsbeelden blijkt dat meermaals de winkel weer in liep en hij met winkelmandjes gooide. Op het moment dat hij richting uitgang werd geduwd, raakte hij uit balans en kwam hij ten val, waarbij hij een schaafwond opliep. Daarna sloeg hij tweemaal een medewerker.

In de strafzaak van zijn moeder kwam naar voren dat Anthony die avond zou hebben geroepen: „Je weet niet wie ik ben, je weet niet met wie je te maken hebt.” Ook dreigde hij: „Ik kom met meer mensen terug. Jullie krijgen allemaal twee kogels door je kop” en „als ik terug ben, sla ik je in elkaar”.

Glennis Grace werd eerder veroordeeld tot 200 uur taakstraf

Grace was bij de uitspraak in de zaak tegen haar zoon aanwezig in de rechtbank. De zangeres werd gisteren zelf veroordeeld tot 200 uur taakstraf. Ze legt zich neer bij haar veroordeling. „Ik ga niet in hoger beroep”, zo verklaarde ze na afloop van de rechtbankuitspraak tegen de verzamelde pers. „Ik ben gewoon blij dat het nu voorbij is, er valt wel iets van m’n schouders af. Ik accepteer alles wat mij is verteld en hopelijk kan ik nu gewoon weer door.”