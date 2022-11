Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Qatarese ex-profvoetballer: ‘Homoseksualiteit is geestelijke schade’

Nog voordat er maar een bal is getrapt, is het WK in Qatar al zwaar omstreden. Dat begon al bij de keuze voor Qatar als gastheer, wat niet bepaald te boek staat als een voetballand. Maar het land kwam echt onder vuur te liggen nadat bleek dat bij de bouw van de WK-stadions talloze arbeiders om het leven kwamen. Ook de wetten in Qatar baren zorgen. Zo wordt homoseksualiteit streng bestraft. Recente uitspraken van een Qatarese WK-ambassadeur stemmen niet gerust: hij noemt homo zijn een mentale afwijking.

Iemand die op hetzelfde geslacht valt, kan in Qatar maximaal drie jaar gevangenisstraf krijgen. Josh Cavallo, de 21-jarige Australische profvoetballer die wereldnieuws werd omdat hij uit de kast kwam, liet eind vorig jaar weten dat hij niet staat te springen om in Qatar te spelen. Fatma Samoura (secretaris-generaal bij wereldvoetbalbond FIFA) beweerde onlangs nog dat iedereen welkom is in Qatar tijdens het WK, „ongeacht afkomst, achtergrond, religie, geslacht, seksuele geaardheid of nationaliteit”.

Salman over homoseksualiteit: ‘Haram en verboden’

Dat lijkt nu, op zijn zachtst gezegd, twijfelachtig. De Qatarese WK-ambassadeur en oud-voetballer Khalid Salman deed in een documentaire van de Duitse zender ZDF een aantal verontrustende uitspraken over homoseksualiteit. „Tijdens het WK komen er veel mensen het land binnen. Bijvoorbeeld homo’s”, zegt Salman in de documentaire over het komende WK, die vanavond te zien zal zijn. „Het belangrijkste is dat iedereen zal accepteren dat ze hier komen. Maar ze zullen onze regels moeten accepteren.”

Salman zegt er moeite mee te hebben als kinderen homo’s zien, omdat ze dan iets zouden leren dat niet goed is. In zijn ogen is homo zijn „haram en verboden”. „Het is geestelijke schade”, zegt hij. Een woordvoerder van het organisatiecomité kapte het interview daarop snel af.

Ook over vrouwen worden een aantal opvallende uitspraken gedaan in de documentaire. „Het zou voor haar beter zijn om in huis te blijven. Met alle rijkdom van haar vader. Waarom moet een vrouw, met al het geld en liefde, het huis verlaten? Daar heeft ze niet veel reden voor”, zegt een van de Qatarese organisatoren.