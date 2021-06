‘Voetbalschermen op straat en in horeca blijven bij Oranje nog verboden’

Oranje op het EK kijken op een voetbalscherm op straat? Of in een volle kroeg? Nee, vergeet het maar. Dat zit er ook nu het Nederlands elftal de achtste finales heeft gehaald nog niet in.

De burgemeesters van het Veiligheidsberaad zijn niet van plan om een oogje dicht te knijpen nu Oranje de volgende ronde van het EK voetbal heeft bereikt. Grote schermen op straat en in de horeca blijven verboden, omdat de geldende coronamaatregelen dat niet toestaan. Dat geldt dus overigens ook voor wedstrijden waarin het Nederlands elftal niet aantreedt.

Meer versoepelingen nodig voor voetbalschermen

Zodra het kabinet met versoepelingen over groepsvorming en afstand houden komt zou dat kunnen veranderen, zegt Hubert Bruls, voorzitter van het beraad en burgemeester van Nijmegen. De eerste versoepelingen worden overigens vanavond bekendgemaakt. Demissionair premier Mark Rutte en coronaminister Hugo de Jonge geven daarover om 19.00 uur een persconferentie. De verwachting is dat de versoepelingen niet dusdanig zullen zijn, dat Hubert Bruls op zijn woorden moet terugkomen.



Wat een verwennerij!

Gisteren de leeuwen en vanavond de appeltjes van Oranje. #wijzijnoranje #persconferentie pic.twitter.com/ZoplDwGZeo — Ray Heijder (@RealRayHeijder) June 18, 2021

Optreden bij excessen Oranje kijken

Het Veiligheidsberaad gaat maandag ook niet opnieuw praten over de grote voetbalschermen, aldus een woordvoerster. Volgens haar zijn alle voors en tegens eerder al besproken en dat heeft geleid tot het besluit dat het niet is toegestaan. Dat besluit is voor iedereen helder, vinden de burgemeesters. Mocht de Oranjegekte ergens tot excessen leiden dan zal ook worden opgetreden door politie en handhavers. Zo heeft de Apeldoornse burgemeester Ton Heerts een geliefd feestplein voor voetbalfans gisteren afgesloten om te voorkomen dat zich daar grote groepen mensen verzamelen. Dat gebeurt maandag, als Oranje tegen Noord-Macedonië speelt, opnieuw.

Heel veel kijkers, ook zonder voetbalschermen

Oranje trok gisteravond in de tweede wedstrijd tegen Oostenrijk 5,5 miljoen kijkers op NPO 1. In totaal kregen 7,5 miljoen mensen een gedeelte van de met 2-0 gewonnen partij mee. Metro zette op een rij wat dat betekende voor andere zenders. Acht omroepen kwamen – tijdens de wedstrijd van Oranje – op een score uit van nul tv-kijkers. Dat zal maandag niet anders zijn, al gaat de wedstrijd tegen Noord-Macedonië nergens meer om. Het Nederlands elftal is al zeker van de eerste plaats in poule C. Dat betekent dat Oranje afreist naar Hongarije, om een achtste finale te spelen in Boedapest. De tegenstander is nog niet bekend. Wat wel bekend is, kan een reisje van heel veel Oranjefans opleveren. In het stadion van de Hongaarse hoofdstad worden namelijk 67.000 (op corona geteste) fans toegelaten.