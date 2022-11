Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Freek Vonk wordt in gezicht gebeten door een slang: ‘Stoute jongen!’

Bioloog Freek Vonk staat inmiddels bekend om alle ongelukken die hij heeft meegemaakt met dieren. Denk bijvoorbeeld aan de haai die een paar jaar geleden een hap nam uit zijn rechter bovenarm of het tijgermeerval-incident. Nu is het weer raak: hij is in zijn gezicht gebeten door een slang.

In Freeks Wilde Wereld heeft Freek Vonk er alles voor over om zijn kijkers te laten zien wat er zoal voor bijzondere dieren in het wild leven. In een rivier in de jungle komt hij een slang tegen en die wil de bioloog natuurlijk pakken. Maar dat gaat niet helemaal zoals gepland.

Freek Vonk: ‘Ik ga je helemaal geen pijn doen’

De slang – een roodbruine kielrugslang om precies te zijn – bijt Vonk in zijn gezicht. „Stoute jongen!”, reageert Freek Vonk met een bloedende wond bij zijn neus. „Maar ik ga je helemaal geen pijn doen. Ik wil alleen maar laten zien hoe ontzettend gaaf je bent.”



„Wow, wow, wow rustig!” Zo begint Freek Vonk in het fragment dat hij vandaag op Instagram deelt. Er is te zien hoe hij de slang vast heeft. Hij vertelt dat de slang voor mensen ongevaarlijk is. Gelukkig maar, want er zit aardig wat bloed op de Bioloog zijn gezicht. Hij vertelt kort over de eigenschappen van de slang en laat hem vervolgens weer terug in het water. Maar niet voordat Freek Vonk hem nog snel een kusje geeft.

Reacties op Instagram

Richard Groenendijk schrijft: „Ik ben al bang van een regenworm. Mijn gód!” Hij is niet de enige die er zo over denkt. Meerdere mensen geven reacties als „wat dapper” en „zo gruwelijk”. Ook Jim Bakkum geeft zijn mening: „Doet -ie gewoon effe! #mijnietgezien”.

De topcomment is een sneer naar de mediawereld. Hij komt van Ramon van 3FM. Hij schrijft: „Wow, het lijkt wel het mediapark”, waarmee hij verwijst naar alle ‘slangen’ in de mediawereld.