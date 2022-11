Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

NPO doet onderzoek naar ‘DWDD-rel’ en Matthijs van Nieuwkerk werkt mee

De naam Matthijs van Nieuwkerk is inmiddels onlosmakelijk verbonden aan termen als ‘woede uitbarstingen’, ‘kleineren’ en ‘een kort lontje’ in zijn tijd als De Wereld Draait Door (DWDD)-presentator. De publieke omroep doet onderzoek naar de werkcultuur destijds bij het veelbekeken programma. En Van Nieuwkerk werkt mee.

Een woordvoerder van de bekende presentator laat dat vandaag weten aan het ANP.

NPO doet onderzoek naar misstanden rondom DWDD

Vorige week kwam het langverwachte Volkskrant-onderzoek naar buiten over de werkcultuur bij de, destijds succesvolle, talkshow De Wereld Draait Door. Van Nieuwkerk en zijn eindredactrice Dieuwke Wynia kwamen daaruit als gevreesde figuren op de werkvloer met een kort lontje, waar moeilijk mee te werken viel.

De NPO start een onderzoek naar de aantijgingen. Daarvoor schakelen zij een externe partij in, de publieke omroep behoudt de rol als opdrachtgever. Het Commissariaat voor de Media had hier overigens wel kritiek op, omdat de onafhankelijkheid van het onderzoek zo in het gedrang zou komen. Dat komt onder meer omdat NPO-directeur Frans Klein afgelopen dinsdag liet weten dat hij zijn werk voor de komende tijd stillegt. Hij was mediadirecteur van BNNVARA en nauw betrokken bij de opnames van De Wereld Draait Door.

Ervaringen met Matthijs van Nieuwkerk

Van Nieuwkerk liet deze week weten dat hij de samenwerking met omroep BNNVARA verbreekt. De presentator betuigt spijt van zijn acties en gedrag in zijn tijd als DWDD-presentator, maar betreurt het ook dat de omroep niet achter hem staat en hem zelfs in twijfel zou trekken.

Sinds dat het artikel van de Volkskrant naar buiten kwam, is er een heuse mediamachine gaan draaien rondom de reputatie van de presentator. In menig talkshow en krant kwamen de aantijgingen aan bod. Onder meer collega Leo Blokhuis, oud-Jakhals Frank Evenblij en een oud-DWDD-visagist spraken over hun ervaringen met Van Nieuwkerk. Ook ging er deze week een oud fragment van Van Nieuwkerk rond, toen hij op de stoel van de geïnterviewde zat bij het programma College Tour. In dat fragment, dat dateert uit 2012, vertelde de presentator over de keerzijde van zijn roem. En zijn antwoord is, door de huidige actuele kwestie rondom hem, nu extra gevoelig.