Oud College Tour-fragment Matthijs van Nieuwkerk duikt op en wringt nu

Matthijs van Nieuwkerk ligt na de onthullingen over zijn ‘korte lontje’ onder vuur. Van Nieuwkerk zou zich als presentator van De Wereld Draait Door schuldig hebben gemaakt aan wangedrag en bij hebben gedragen aan een angstcultuur. Nu duikt er een oud fragment van hem op uit College Tour en zijn woorden daarin zijn nu extra gevoelig.

De mediamachine draait momenteel overuren als het gaat om de aantijgingen richting oud-DWDD-presentator Matthijs van Nieuwkerk. Vorige week onthulde de Volkskrant namelijk een langverwacht onderzoek naar naar de werkcultuur achter de schermen van de succesvolle talkshow. Van Nieuwkerk en zijn eindredacteur Dieuwke Wynia bleken een behoorlijk omstreden reputatie te hebben. Vrij snel na de Volkskrant-publicatie bood Van Nieuwkerk zijn excuses aan.

Oud-fragment Matthijs van Nieuwkerk College Tour duikt op

De oud-DWDD-presentator schoot blijkbaar regelmatig uit zijn slof en zou medewerkers hebben vernederd. Het is daardoor wellicht extra gevoelig dat er nu een oud fragment uit het programma College Tour opduikt. Het fragment dateert uit 2012, toen van Nieuwkerk op de stoel van de geïnterviewde plaatsnam voor een zaal van studenten. Presentator Twan Huijs vraagt hem namelijk wat zijn ergste ervaring is geweest in zijn carrière als tv-gezicht en wat voor hem de schaduwkant van de roem is.

En daar had Van Nieuwkerk destijds het volgende antwoord op: „Iemand die voor je neus staat, neus aan neus bijna. Met een soort glazige blik en die je helemaal uitscheldt. Dat je de grootste lul… zak…” waarna hij wat scheldwoorden mompelt. „En dat gaat maar door. Dat vind ik heel vervelend.” Omdat de beschrijving van Van Nieuwkerk behoorlijk in lijn staat met de beschuldigingen die nu richting hem klinken, reageren veel mensen verbaasd op het fragment op social media.

Onthullingen over werkcultuur DWDD

De aantijgingen hebben inmiddels heel wat losgemaakt en Van Nieuwkerk kondigde gisteren aan dat hij opstapt bij BNNVARA. De reden voor zijn vertrek? „Het feit dat mijn werkgever openlijk twijfelt aan mijn oprechtheid, maakt een verdere samenwerking onmogelijk.” In zijn verklaring sprak hij ook:. „Ik merk dat er veel emoties om de voorrang strijden: schaamte voor de angst die redacteuren hebben gevoeld. Spijt dat ik een – letterlijk – blinde ambitie had en daardoor over grenzen ben gegaan. Verdriet over dat De Wereld Draait Door, toch mijn levenswerk, wankelt”, aldus Van Nieuwkerk.

Van Nieuwkerk, lange tijd de meest beeldbepalende en bestbetaalde presentator van de publieke omroep, gebruikt de komende periode „om tot bezinning te komen”. „Daarna hoop ik weer van me te laten horen.”