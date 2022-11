Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Nederland juicht mee met voetballers van Iran: ‘Om emotioneel van te worden’

Voetbal kans soms prachtig zijn. Door een vooraf niet verwachte prestatie. Of door speciale omstandigheden rond een persoon of een hele ploeg, zoals Iran momenteel – in beide gevallen – overkomt. Hoe mooi is het als je dan diep in blessuretijd twee keer scoort en wint van Wales? Nederland juicht vandaag met de voetballers van Iran op het WK voetbal in Qatar mee.

Het was werkelijk op de valreep, de 2-0 overwinning van Iran op Wales. Voor deze tweede wedstrijd in een poule met ook Engeland en de Verenigde Staten, werd 9 minuten blessuretijd aan de partij toegevoegd. Rouzbeh Cheshmi en Ramin Rezaeian maakten diep in de blessuretijd de treffers voor de ploeg van bondscoach Carlos Queiroz (98ste en 101ste minuut). Tijdens deze wedstrijd werden regenbooguitingen door de organisatie trouwens plotseling weer toegestaan.

Iran maakt kans op volgende ronde in Qatar

Met de late zege komt Iran op 3 punten, Wales heeft 1 punt achter de naam. Engeland en de Verenigde Staten spelen vanavond om 20.00 uur de tweede wedstrijd in Groep B.

Een beter, soms bewonderenswaardig véél beter Iran, zag in de eerste helft een doelpunt van Ali Gholizadeh afgekeurd worden wegens buitenspel. De Iraanse aanvaller raakte na rust, net als Sardar Azmoun, de paal. Na een vroege kans voor Kieffer Moore kwam Wales er amper meer aan te pas. Wereldster Gareth Bale wist in zijn 110e interland, een record, voor weinig gevaar te zorgen.

Wales-doelman Wayne Hennessey kreeg in de slotfase rood na een harde charge buiten zijn strafschopgebied. Cheshmi en Rezaeian drukten vervolgens het overwicht uit in de laatste twee minuten van de blessuretijd. Eerst gaf scheidsrechter Escobar uit Guatamala nog geel, maar de videoscheidsrechter floot hem terug. Terecht, als we de vele reacties op sociale media mogen geloven. En we hebben natuurlijk zelf ook ogen.



Daar is de eerste rode kaart op dit WK. Na wild uitkomen en inmenging van de VAR moet Wayne Hennessey vertrekken. pic.twitter.com/9ETQltgA8X — NOS Voetbal (@NOSvoetbal) November 25, 2022

Vreselijke situatie in eigen land

Sneu voor Wales, zo’n laat verlies, maar weinig mensen zullen vandaag geen sympathie voor de voetballers van Iran op het WK in Qatar hebben gehad. Veel van de spelers voetballen buiten Iran, maar de situatie in hun land is verschrikkelijk. Vrouwen protesteren al heel lang tegen onderdrukking en we hoeven al bijna niet meer te vertellen hoe het Iraanse regime met protesten omgaat. Schrijfster Lale Gül sprak onlangs in WNL op Zondag nog over wat er in Iran allemaal gebeurt.

De Mensenrechtenraad van de Verenigde Naties gaat een internationale missie opzetten om de gewelddadige onderdrukking te onderzoeken van de massaprotesten die Iran sinds half september in zijn greep houden. Alle mensenrechtenschendingen van de veiligheidstroepen tegen vreedzame betogers worden onder de loep genomen, stond gisteren in de aangenomen resolutie die Duitsland en IJsland hadden ingediend.

😪 Botsing buiten stadion Voor de tweede wedstrijd van Iran op het WK voetbal was het onrustig rond het stadion in Qatar. Voor- en tegenstanders van het Iraanse regime botsten over de politieke onrust in hun land. Regeringsgezinde fans schreeuwden naar de demonstranten en pakten hun vlaggen af. Bij de wedstrijd tegen Wales droegen veel Iraanse fans net als tijdens de eerste wedstrijd shirts en vlaggen met de tekst Women, Life, Freedom (Vrouwen, Leven, Vrijheid). Sommige mannen reageerden daar boos op en scandeerden „de Islamitische Republiek Iran” tegen vrouwen die interviews gaven aan buitenlandse media. De regeringsaanhangers hebben meerdere vrouwen geïntimideerd door hen te omsingelen en te filmen met hun telefoon.

Ook Nederlanders juichen voor Iran

Hoe erg ook allemaal – en het staat niet in verhouding met een voetbalwedstrijd – de winst van Iran op Wales is toch even mooi. Niet voor Wales, maar wel voor mensen die voor de buis zaten te hopen dat Iran voor een verrassing zou zorgen. Zo’n groot voetballand is het niet (Wales ook niet, maar die schat je toch net iets hoger in). Nederland begon door het spel van de Aziaten steeds meer met het team mee te leven. Dat gebeurde eerder deze week ook al, toen het elftal weigerde mee te zingen met het volkslied. Vandaag deden zij dat overigens wel. Op de tribunes waren de emoties bij de Iraanse fans zichtbaar.

Een kort overzicht van de steun op sociale media voor Iran, dat op een WK voor het eerst van een Europees land won.



Die emoties bij Iran zijn zo indrukwekkend. Ze verdienen deze overwinning echt heel erg ❤️👏🏼 #WALIRN #FIFAWorldCup 📸 @FIFAWorldCup pic.twitter.com/VJZRrrJvu1 — Robin Smit (@RobinSmit1998) November 25, 2022



Wat een schitterende apotheose bij #WALIRN. Een dik verdiende zege voor #Iran. pic.twitter.com/pLjfrTrFwk — Elsschot 🇳🇱🇪🇺🇺🇦 (@marcelbar8) November 25, 2022



#WALIRN Wat een schot!! 0-1 En de volgende!!! 0-2 Zó verdiend! Voor de jongens op het veld…. — Peter Beuker (@PeterBeuker) November 25, 2022



De beelden van de emoties bij #Wal vs. #Irn … oprechte vreugde en droefenis zo dicht bij elkaar… mooi om te zien… dat is waar voetbal echt om draait. #FIFAWorldCup #WALIRN — 🇺🇦 Ben Schalley 🇧🇪🇳🇱 (@BlauwBloedDraak) November 25, 2022



Heerlijke overwinning van #Iran op Wales. Je gunt dit de Iraniërs na alle commentaar en commotie Diepe respect voor de teamspirit en wat een BIZARRE slotfase, wat een WK#FIFAWorldCup #Wal #WALIRN #FIFAWorldCupQatar2022 #BoycottQatar2022 — Gewoon Ilias🇲🇦🇳🇱|👊🏼🇵🇸🇷🇺💪🏼 (@IliasY_Nada_Mas) November 25, 2022



Iran wat een prachtige presentatie.

De sterke Perzen verslaan de schapenherders. Wat een mooi statement van Iran tegen het regime.#WALIRN #WK2022 #IranRevolution — Mark van de Pol (@MarkvandePol83) November 25, 2022