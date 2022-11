Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Leo Blokhuis laat van zich horen over collega Matthijs van Nieuwkerk

Zo’n beetje heel medialand is in de ban van de aantijgingen rondom oud-DWDD-presentator Matthijs van Nieuwkerk. Collega Leo Blokhuis laat nu ook van zich horen en deelt zijn kant van het verhaal op social media.

Afgelopen vrijdag was daar het langverwachte artikel van de Volkskrant, waarin de angstcultuur rondom het programma De Wereld Draait Door werd blootgelegd. Al snel ging daar een mediamachine draaien en mengt menig talkshow, betrokkene, vriend en vijand van Van Nieuwkerk zich in de discussie.

Leo Blokhuis reageert op aantijgingen richting Matthijs van Nieuwkerk

Leo Blokhuis is een collega van Van Nieuwkerk en samen maken zij al jaren lang muziekprogramma’s, waaronder de Top 2000 a Gogo. De popjournalist is daar nu met zijn kant van het verhaal, dat hij deelt op Twitter.

„Ik herken de sfeer van het artikel niet”, staat in zijn verklaring. Al is het programma dat hij met Van Nieuwkerk maakte van een ander kaliber als DWDD, schrijft hij. „Wij bereiden 6 programma’s maandenlang voor, dat is een andere dynamiek dan 5 shows per week, week in, week uit.” De popjournalist vindt het goed dat er naar misstanden in cultuur en structuur wordt gekeken. Maar hij benadrukt we dat het niet „allemaal bij één persoon is misgegaan”.

Opnames Top 2000 Quiz stil

De omroep NTR liet afgelopen weekend weten zij de opnames van de Top 2000 Quiz met Matthijs van Nieuwkerk niet door laten gaan. „Na het verschijnen van het Volkskrant-artikel en de dynamiek die dat losmaakt, moeten we constateren dat vandaag niet de aangewezen dag is om een feestelijke quiz op te nemen. Daarom hebben we besloten om de opnames van de Top 2000 Quiz niet door te laten gaan. Deze beslissing is in samenspraak met Matthijs en de NPO genomen.”

Van Nieuwkerk reageerde eerder dat hij „enorme spijt” heeft van het grensoverschrijdende gedrag op de redactie van De Wereld Draait Door. Van Nieuwkerk noemde het artikel van De Volkskrant „tegelijkertijd ook een draconische karikatuur van vijftien jaar DWDD. Zeker, ik was fanatiek, ­eigenwijs en streng. En ik kon af en toe lelijk uit mijn slof schieten. Waardeloos. Maar ik ben nu gemakshalve ­terug gevouwen tot een Eeuwige Driftbui. En dat was ik dacht ik niet”, aldus van Nieuwkerk



