Oud-visagist DWDD wil met Matthijs van Nieuwkerk in gesprek: ‘Het heeft me beschadigd’

Visagist Jelleke van Rijsoort is een van de weinige oud-medewerkers die met naam en toenaam in het roemruchte Volkskrant-artikel over de angstcultuur bij De Wereld Draait Door vertelt. Bij Beau doet de visagist een boekje open.

Van Rijsoort vertelt aan Beau van Erven Dorens dat ze „heel erg opgelucht” is. „Ik ben heel blij dat het verhaal eindelijk is verteld. Ik ben de journalisten van de Volkskrant ontzettend dankbaar. Ik heb jaren gehoopt dat iemand het verhaal zou oppakken en nu is het daar.” Ze heeft geen seconde getwijfeld of ze haar (echte) naam bij het artikel wilde. „Als ik als vaste visagist van Matthijs mijn ervaring vertel, is het toch gelijk duidelijk dat ik het ben. Ik ben niet bang, dus ik vind het prima om met mijn naam in de krant te staan.”

Oud-visagist bij Beau: ‘In het begin was het leuk en spannend’

De visagiste kent Matthijs van Nieuwkerk al heel lang. Ze werkte voor de start van De Wereld Draait Door al drie jaar met de presentator samen, onder andere bij Holland Sport. In de eerste jaren was er nog niets aan de hand. „In het begin was het heel erg leuk en spannend”, vertelt ze. In 2005 sloeg het om, al vindt ze het lastig om één bepaald punt aan te geven. „Ik denk dat het er langzaam ingeslopen is. Voor mijn gevoel is het gekomen toen er een andere eindredacteur kwam, Dieuwke. Je merkte dat Matthijs veel meer gespannen was, dat hij behoorlijk vaak woede-uitbarstingen had.”

Ze reed regelmatig gespannen naar de studio toe. „Dan dacht ik: hoe ga ik hem aantreffen? Is hij vrolijk, is hij ontspannen? Het kwam ook voor dat hij een goede dag had en heel charmant was. Daar hield ik me altijd een beetje aan vast. Dat ik dacht van: oh gelukkig, hij is ook nog zoals ik hem ken van vroeger. Daar kan je dan weer even op vooruit.” Maar slechte dagen had hij volgens Van Rijsoort ook vaak. „Dan kwam hij van de redactie af en was hij boos en chagrijnig. Dan ging hij in de stoel zitten en voelde je gewoon aan alles van: er is iets gebeurd en ik moet niet te veel vragen. Ik vond het altijd heel lastig om dan zijn make-up en haar te doen. Je zit letterlijk aan iemand, dus je voelt ook echt de spanning.”

Van Rijsoort denkt niet dat alleen Van Nieuwkerk schuldig is aan de angstcultuur. „Het is hoe we hem ook met zijn allen hebben behandeld bij De Wereld Draait Door. We hebben hem veel te veel op een voetstuk gezet. Er is nooit iemand kritisch naar hem geweest. Ik denk dat dat heel erg fout is geweest.”

De bom barst: Van Nieuwkerk vertrouwt föhn niet

In september 2011 barst de bom. „Ineens wilde hij mijn föhn zien. Hij dacht dat het misschien aan mijn föhn lag dat zijn haar niet goed zat. Toen dacht ik: daar ga ik maar in mee, maar dat slaat natuurlijk helemaal nergens op. Ik heb een dag later mijn föhn laten zien en hij heeft er een beetje naar gekeken, maar volgens mij wist hij er ook niet zo goed raad mee. Hij zocht gewoon iets om mij de laan uit te sturen. Dat voelde ik toen ook heel goed.”

Waar ze bang voor is, gebeurt ook. Twee dagen later wordt Van Rijsoort gebeld door de productie. „Zij zeiden: ‘Je hoeft niet meer te komen.’ Waarom, dat wisten ze ook niet en kwamen ze ook niet achter. Ze hebben de reden aan Matthijs gevraagd, maar dat wilde hij niet zeggen.” Van Rijsoort heeft tot op de dag van vandaag geen idee waarom ze is weggestuurd. „Ik heb het er natuurlijk niet bij laten zitten. Ik heb hem gemaild, gebeld, allerlei manieren gebruikt om met hem in contact te komen. Het is niet gelukt.”

Nadat Van Nieuwkerk haar de bons geeft, mag ze de gasten nog wel blijven doen. „Maar hij wilde mij niet meer zien, dus ik mocht niet meer in de grote make-upruimte werken, alleen in een soort groot hok. Toen zei ik: dit gaat echt te ver, dit ga ik echt niet doen.”

Een paar maanden later loopt ze Van Nieuwkerk tegen het lijf tijdens de Top 2000. Er was toen net een publicatie in Privé verschenen over de sfeer bij De Wereld Draait Door. Ondanks dat Van Rijsoort hier niet aan meegewerkt heeft, denkt Van Nieuwkerk van wel. „Ik kwam daar met mijn koffers en Matthijs begon te schreeuwen: ‘Jij bent verantwoordelijk voor dat Privé-stuk. Ik wil je niet meer zien en je moet hier weg.’ Waar iedereen bij was, want er was een soort voorbespreking/repetitie gaande. Toen wilde ik nog met hem in gesprek, maar dat ging echt niet meer. Hij was heel erg boos.” Bij thuiskomst belt van Rijsoort haar advocaat en samen weten ze een bedrag voor haar vertrek uit het vuur te slapen. In ruil daarvoor mag ze er niet over praten. „Dat heeft jarenlang aan me gevreten.”

‘Ik wil graag met hem in gesprek’

Het gaat nu goed met haar, al heeft haar vertrek bij De Wereld Draait Door wel sporen nagelaten. „Ik voel me heel veilig. Ik heb een andere baan, een vast contract en ben helemaal weg uit de wereld van tv. De last die ik nu heb is dat ik nog altijd nog een stemmetje achterin mijn hoofd heb die zegt: het kan zomaar afgelopen zijn. Dat gevoel zit er na al die jaren nog steeds.”

„Ik zou heel graag nog met hem in gesprek willen”, vertelt ze. Wat ze zou dan zeggen? „Matthijs, heb je enig idee hoe je mij en al die anderen hebt beschadigd? Het zou heel goed zijn om met ons in gesprek te gaan en om sorry te zeggen. Te laten zien dat het je echt spijt, want daar ontbreekt het nog aan.”

Je kunt Beau terugkijken via RTL XL.