Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Voormalig Jakhals Frank Evenblij doet bij Beau boekje open over DWDD-ervaring

Dat Matthijs van Nieuwkerk op de redactie van De Wereld Draait Door (DWDD) regelmatig uit zijn slof schoot en grensoverschrijdend gedrag vertoonde, is inmiddels bekend. Maar steeds meer mensen die met hem hebben samengewerkt, komen nu naar voren in de media om hun verhaal te doen. Zo was er laatst een oud-visagiste die met hem in gesprek zou willen, nu doet voormalig Jakhals Frank Evenblij een boekje open bij RTL 4-talkshow Beau.

Als Jakhals was Frank Evenblij regelmatig aanwezig bij uitzendingen van De Wereld Draait Door en dus ook op de redactie. Naar eigen zeggen heeft hij „vaak” schreeuwend tegenover de eindredactie gestaan, omdat hij het niet eens was met de wijze waarop er werd gewerkt. „Ik geloofde gewoon niet dat dat de methode was om mensen te motiveren. Ik heb het er erg moeilijk mee gehad.”

Frank Evenblij: ‘Artikel over De Wereld Draait Door was echt een klap’

Voor Evenblij was het artikel van de Volkskrant over de werkcultuur bij DWDD „echt een klap” en hij noemt de geschetste situatie „afgrijselijk”. Hij vertelt bij Beau dat hij veel contact heeft met oud-redacteuren van het programma. Wel zei hij dat hij persoonlijk niet heeft meegemaakt dat Matthijs van Nieuwkerk tegen hem is uitgevallen.

Erik Dijkstra, vroeger ook Jakhals én regelmatig tafelheer bij De Wereld Draait Door, was ook aanwezig in de studio. Hij benadrukte dat Evenblij en hij een andere rol hadden, omdat ze, in tegenstelling tot de redacteuren, op televisie te zien waren. „Ik durfde er ook wat makkelijker wat van te zeggen. Zij waren veel angstiger om hun baan te verliezen”, legt hij uit.

Dijkstra wil meewerken in onderzoek naar Matthijs van Nieuwkerk en DWDD

Het artikel sloeg bij Dijkstra eveneens in „als een bom”. „Ik heb daar zes, zeven jaar gewerkt als Jakhals en daarna als tafelheer. Die hele harde cultuur, die herkende ik wel ja.”

Vrijdagavond publiceerde de Volkskrant een artikel over de cultuur op de redactie van DWDD. Oud-medewerkers vertelden wat ze meemaakten onder het bewind van Van Nieuwkerk en noemden de werkwijze „grensoverschrijdend”. Ook eindredacteur Dieuwke Wynia maakte zich volgens hen schuldig aan zulk gedrag.

Inmiddels heeft de NPO een groot onderzoek aangekondigd naar het wangedrag achter de schermen. Dijkstra geeft aan mee te willen werken aan het onderzoek. „Als ze dat vragen, natuurlijk.”

Meer lezen over Matthijs van Nieuwkerk? Check dan ook:



Je kunt de aflevering van Beau terugkijken via RTL XL.