Willem Engel vandaag voor de rechter: ‘Bijzonder dat ik hier zit’

„Ik ben echt verbaasd, dat ik me hiertegen moet verweren.” Dat zei Willem Engel vandaag in de rechtbank in Rotterdam, waar de voorman van Viruswaarheid terechtstaat voor opruiing in de vorm van opruiende coronagerelateerde tweets. „Het is evident geen opruiing, het is een politieke zaak”, verweerde Engel zich.

Update: Het OM eist 180 uur taakstraf en 3 maanden voorwaardelijk tegen Willem Engel voor opruiing.

Dit is niet de eerste keer dat Willem Engel voor de rechter verscheen dit jaar. In september was hij er ook al bij. Vandaag is de inhoudelijke behandeling.

‘Als je komt, kom dan in liefde’

In juni 2020 werden demonstraties van Viruswaarheid op het Malieveld verboden. Engel twitterde vooraf: „Zoals je hebt gehoord heeft burgemeester Remkes van Den Haag onze demonstratie van Liefde verboden. Vanzelfsprekend kunnen wij je niet tegenhouden om, zoals je dat van plan was, gewoon naar het Malieveld in Den Haag te komen! Als je komt, kom dan in liefde…” Ruim vierhonderd mensen werden op 21 juni 2020 gearresteerd, na het uitbreken van ongeregeldheden. Volgens Engel begon de politie met het geweld.

Was dit een oproep om toch te komen, vroeg de rechter zich af. „Zo kan je het lezen, maar het staat er niet”, antwoordde Engel. Hij verwijt het Openbaar Ministerie knip- en plakwerk, omdat de oorspronkelijke tweet veel langer was. Zo stelde hij zijn volgers in dezelfde tweet ook een alternatief voor door te zeggen dat ze in plaats van te demonstreren op het Malieveld ook bloemen zouden kunnen neerleggen bij hun plaatselijke stadhuis. Engel: „En zelfs al je wat van de tweet afknipt, is er niets mis mee. Dan is de tweet nog steeds geen strafbaar feit. Als dit strafbaar is, bestaat er geen vrijheid van meningsuiting.”

‘Schadelijke tweets’

Willem Engel staat er inmiddels om bekend dat zijn tweets controversieel zijn. Het OM onderzoekt ze. Een voorbeeld:



Nee tegen de prikbussen. Zorg ook dat je alle medewerkers fotografeert, voor later zullen we maar zeggen . https://t.co/TJ9j7UV0Ay — Willem Engel (@dancalegria) August 4, 2021

In september 2020 deelde Engel met zijn volgers het telefoonnummer van een zorgcentrum in Goirle. De oproep leidde tot dagenlange scheldpartijen tegen telefonisten en zelfs doodsbedreigingen. Engel noemde dat een doe-opdracht in zijn tweet, maar zei vandaag in de rechtszaak dat het ‘een suggestie’ was geweest. Hij zegt de tweets zorgvuldig en afgewogen te hebben opgesteld. „Daar blink ik in uit. Daarom is het zo bijzonder dat ik hier zit.”

Een juridische werkgroep hielp Engel bij de uitingen op sociale media. „We hebben altijd nagedacht dat we binnen de grenzen bleven. De grens hebben we nooit opgezocht. We zijn ver weggebleven bij opruiing.” In een andere tweet riep hij op mensen op mensen van prikbussen te fotograferen. „Ik ben vandaag ook gefotografeerd. Het maken van foto’s is niet bedreigend”, vindt Engel. De officieren van justitie komen maandagmiddag aan het woord om aan te tonen dat de tweets van Engel in hun ogen wel opruiend zijn, waarna de advocaat van Engel zijn pleidooi houdt. De rechtbank doet in december uitspraak.

Je kunt de rechtszaak hier live volgen.