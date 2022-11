Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Doei vorst! Deze week wordt het ‘lenteachtig warm’

Daar werden we het afgelopen weekend toch eventjes in het ‘ijzige’ diepe gegooid. De temperaturen kelderden naar beneden en sinds lange tijd was het wederom bibberen geblazen. Maar wil je een plottwist horen? De temperaturen gaan weer stijgen en het wordt eind deze week lenteachtig warm.

Had je net de wanten, mutsen en dikke jas weer uit de kast getrokken, dan kunnen ze toch ook weer eventjes terug. Want moeder natuur houdt blijkbaar van verrassingen.

Van frisse temperaturen naar zonnige dagen

Vandaag is het nog behoorlijk fris, in Eelde, in het noorden van Drenthe, werd het vannacht bijna -6 graden. Overdag is het overwegend droog en tussendoor komt het zonnetje nog kijken. De temperaturen variëren vandaag van 3 graden in het noordoosten tot aan 9 graden in het zuidwesten.

Maar het blijft niet echt lang fris. Want Weer.nl meldt vandaag dat de temperaturen komende nacht al omhoog gaan. Morgen zullen wolken en zon elkaar afwisselen en de temperaturen komen uit tussen de 6 en 10 graden. En daarmee hebben we de stevige, voorspelde vorst alweer achter de rug. En die ontwikkeling zet zich ook de rest van de week voort. Want woensdag wordt het nog warmer en stijgt het kwik naar rond de 8 tot 11 graden. En ook woensdag blijft het droog en komt daar de zon af en toe tevoorschijn.

Lenteachtig weer verassing in deze tijd van het jaar

Donderdag wordt het overweldigend zonnig met temperaturen tussen de 11 en 13 graden. Vrijdag blijft het nog steeds zacht, maar wel met wisselvallig weer. Weer.nl concludeert dat deze temperaturen voor deze tijd van het jaar „lenteachtig warm” zijn.

Dus parkeer nog even die Elfstedentocht-gedachten of fantasieën over sneeuwballengevechten. Zo ver is het klaarblijkelijk nog niet. Maar als iets gebleken is de afgelopen tijd, is dat er op het weer geen peil te trekken valt. En we iedere keer weer verrast worden.