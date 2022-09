Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Doorbraak mishandelingszaak Mallorca? ‘Sanil B. meest betrokken’

Een vriend van Sanil B., de hoofdverdachte in de fatale mishandelingszaak op Mallorca, noemt hem ‘het meest betrokken’ bij het geweld tegen de 27-jarige Carlo Heuvelman. Heuvelman overleed vorig jaar na uitgaansgeweld op het Spaanse eiland. Sanil B. heeft zijn betrokkenheid tot nu toe altijd ontkend, maar de getuigenis van zijn vriend kan een doorbraak betekenen in de mishandelingszaak. Deze vriend stond namelijk ‘bovenop het geweld’, alhoewel hij er zelf niet aan meedeed.

Veel mensen zullen zich de mishandeling van de de 27-jarige Carlo Heuvelman nog wel herinneren, vorig jaar zomer op het Spaanse eiland Mallorca. Het is nog altijd onduidelijk wat er zich precies heeft afgespeeld op de vroege ochtend van 14 juli 2021 in El Arenal.

De zaak lijkt te stokken, omdat de politie en het OM er maar niet achter komen wie verantwoordelijk is voor de dood van Carlo Heuvelman. Er zijn namelijk wel beelden van het incident, maar daar zijn geen geweldhandelingen op te zien. Maar de nieuwe inzichten vormen een nieuwe wending in de zaak.

Sanil B. ‘deelde de zwaarste klappen uit op Mallorca’

Volgens zijn vriend was Sanil B., de Hilversummer die eerder al werd opgepakt en hoofdverdachte is in de zaak, het ‘meest betrokken’ bij het geweld. Dat schrijft NU.nl, dat berichten van deze vriend heeft ingezien. Sanil B. wordt door hem gezien als de persoon die het meeste geweld gebruikte tegen Carlo Heuvelman.

Dat valt in berichten te lezen die hij via zijn telefoon heeft gestuurd naar zijn vader. In die berichten wordt verder ook de naam van een andere verdachte, Mees T., genoemd. Ook hij ontkende tot nu toe betrokken te zijn geweest bij het fatale geweld, maar volgens zijn vriend zit dat toch net even wat anders.

Op een vraag van de vader of Sanil B. en Mees T. het meeste geweld hebben gebruikt, antwoordde de vriend instemmend. „Ja, die hebben de zwaarste klappen uitgedeeld”, zou hij hebben gereageerd. Hij voegde daaraan toe dat ‘Sanil het meest betrokken is geweest bij die jongen die nu in coma ligt’. Op het moment van sturen – 17 juli 2021 – lag Heuvelman nog in coma. Een dag later zou hij komen te overlijden.

‘Zij hebben de meeste schade aangericht’, aldus vriend

En daar bleef het niet bij, want het gesprek ging verder. Zo vroeg de vader van de vriend of Sanil B. en Mees T. als enigen geweld hadden gebruikt. Of deden er misschien toch ook anderen aan mee, wilde de vader weten. Het antwoord was als volgt: „Ja, zij twee het meest. Zij hebben de meeste schade aangericht.”

Deze vriend, die de berichten naar zijn vader stuurde, was tijdens het gevecht ook aanwezig. Hij stond ‘er zelfs bovenop’, blijkt uit verhoren van de politie. Maar hij was niet betrokken bij het geweld. Daarom werd zijn telefoon vorige maand pas ingenomen, schrijft NU.nl. Eerder werd hij wel gehoord als getuige. Toen zei hij alleen gezien te hebben dat Heuvelman op de grond viel. Over de verantwoordelijkheid kon of wilde hij destijds niks zeggen.

Verdachten hebben rol bij dood Heuvelman altijd ontkend

De berichten kunnen een doorbraak betekenen in de mishandelingszaak. Want tot nu toe hebben alle verdachten hun rol bij de dood van Heuvelman altijd ontkend. Zo werd maar niet duidelijk wie verantwoordelijk was voor de fatale klappen of schoppen.

De berichten vormen een nieuwe aanwijzing dat Sanil B. wel degelijk betrokken was bij het dodelijke geweld. Hij zou overigens ook bij nog bij een ander ernstig geweldsdelict betrokken zijn geweest tijdens dezelfde vakantie. Ook daar is hij verdachte van poging tot doodslag.

Vader en advocaat van Sanil B. over zijn rol bij uitgaansgeweld Mallorca

De vader van Sanil, Younnes, deed vorig jaar tegen Hart van Nederland zijn verhaal over zijn zoon. Hij belichtte toen een andere kant van het verhaal en zei dat een vriend van Carlo Heuvelman de aanstichter was van het geweld. „Een jongen gedroeg zich agressief. Misschien had hij drugs gebruikt. Die is begonnen. Dat is die vriend van Carlo. Hij is begonnen met het uitlokken van de ruzie”, beweerde Younnes. Verder vertelde hij dat hij zelf jeugdwerker is en jongeren juist leert om niet te vechten.

Peter Plasman, de advocaat van B., heeft tegen NU.nl gereageerd op de recent ontdekte berichten van de vriend. Die hebben volgens de advocaat ‘geen enkele waarde’. „Hoe de man aan zijn ‘wetenschap’ is gekomen is niet duidelijk en zijn uitlatingen zijn tegenstrijdig. In deze zaak kunnen er vele motieven zijn om iets te beweren.”

Plasman verscheen vorig jaar augustus ook bij Op1 om te praten over de zaak. Daar waren kijkers toen op z’n zachtst gezegd niet blij mee.