Frances Tiafoe, de vluchtelingenzoon die Nadal naar huis sloeg op de US Open

Frances Tiafoe verraste de tenniswereld door eerder deze week levende legende Rafael Nadal in vier sets te verslaan: 6-4, 4-6, 6-4, 6-3. Het ontroerende verhaal van een vluchtelingenzoon, die op klaptafels sliep bij een tenniscentrum in Maryland. Komende avond speelt Tiafoe de kwartfinale op de US Open tegen de Rus Andrej Roeblev.

In het interview na de wedstrijd tegen Rafael Nadal was Tiafoe emotioneel. „Ik weet niet wat ik moet zeggen en ben bijna in tranen na een overwinning op een van de beste tennissers aller tijden. Mijn spel was ongelooflijk, maar ik weet niet zo goed wat er zojuist is gebeurd. Toen ik in de vierde set met 4-3 voor stond, leken mijn benen wel van cement. Het betekent zoveel voor me om dit te laten zien voor al mijn dierbaren.”

Frances Tiafoe komt niet zomaar aanwaaien

Je bent niet van het een op andere moment een nieuwe tennisster. Daar zijn duizenden uren aan kindse speelsheid, training, teleurstelling en frustratie aan voorafgegaan. De 24-jarige Tiafoe, die één keer eerder de kwartfinale van een Grand Slam bereikte (Australian Open 2019), komt dan ook niet zomaar aanwaaien.



Mensen die het tennis niet volgen, vragen zich waarschijnlijk af wie deze Tiafoe ineens is. Maar in de Verenigde Staten geldt de vluchtelingenzoon al jarenlang als potentiële elite-tennisser. En zijn verhaal is inspirerend.

Zoon van vluchtelingen uit Sierra Leone

Frances Tiafoe is samen met zijn tweelingbroer Franklin in 1998 geboren in Hyattsville, Maryland. Zijn vader vluchtte in 1993 vanuit Sierra Leone naar de Verenigde Staten, terwijl zijn moeder pas in 1996 vluchtte voor de burgeroorlog in hetzelfde land. Veel geld hadden ze natuurlijk niet en aan een lidmaatschap voor een tennisclub werd niet eens gedacht.

Tennis was sowieso geen onderwerp in het leven van de vluchtelingen, die alle eindjes aan elkaar probeerden te knopen in het goed draaiende Amerika van de jaren 90. Maar een jaar na de geboorte van Frances kreeg zijn vader, Frances Tiafoe Senior, als dagloner een uitzendbaan bij een bouwploeg die het Junior Tennis Champions Center in College Park in Washington D.C. bouwde. Na de voltooiing werd hij aangenomen als beheerder ter plaatse, waarbij hij een kantoor kreeg om in te overnachten. De jonge Frances en zijn tweelingbroer Franklin waren kind aan huis bij het tenniscentrum. In de geïmproviseerde woonruimte sliepen tijdens de werkweek van hun vader op klaptafels, overdag liepen ze met een oud racket en versleten tennisbal over het park.

Gratis tennisles

Al snel werd duidelijk dat Frances Tiafoe bijzonder goed overweg kon met zijn racket en bal, maar geld voor tennisles was er nog altijd niet. Gelukkig regelde zijn vader tennislessen zonder vergoeding op het tennispark dat hij beheerde. Op 5-jarige leeftijd zette de vluchtelingenzoon, die Nadal naar huis sloeg op de US Open, zijn eerste stapjes op de tennisbaan. Het duurde niet lang voordat hij spelers uit hogere leeftijdscategorieën te sterk af was. Een nieuw natuurtalent diende zich aan.

Op 8-jarige leeftijd werd hij ontdekt door tennistrainer Misha Kouznetsov, die getrokken werd door het arbeidsethos van de jonge Tiafoe en zijn zeldzaam sterke interesse in tennis. Hij reed de vluchtelingenzoon naar toernooien, hielp hem met sponsoren en regelde college-tennis. Bijna tien jaar lang was hij de coach en trainer van het gedreven talentje.

US Open 2022

Via high school-tennis op DeMatha Catholic High School en college-tennis aan de Salisbury University klom Frances Tiafoe op tot het profcircuit. Inmiddels staat de 24-jarige Amerikaan 26e op de ATP World Ranking, en dankzij de overwinning op Rafael Nadal stijgt hij na deze week geheid weer een aantal plekken.

In de kwartfinale van de US Open 2022 treft de vluchtelingenzoon uit Hyattsville de Russische toptenniser Andrej Roebljov, die op dit moment plaats negen bezet op de wereldranglijst van de ATP. Deze wedstrijd wordt vooralsnog vanaf 19.30 uur Nederlandse tijd gespeeld en uitgezonden door Eurosport.

‘Gewoon mijn best doen, en zorgen voor familie’

Tiafoe heeft al behoorlijk wat prijzengeld bij elkaar getennist, maar het is nog een lange weg naar de top 10 best betaalde tennissers ooit. Dat is ook helemaal niet de motivatie van ‘Big Foe’. „Mijn doel was altijd om voor mijn familie en gezin te zorgen”, zegt hij in een interview met Town & Country. „Toen ik jonger was, wilde ik ook nummer één van de wereld worden. Nu wil ik gewoon mijn best doen en zorgen voor iedereen om me heen.”