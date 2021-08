Op1-kijkers woedend door aanwezigheid advocaat van ‘Mallorca-kopschopper’

„Een wedstrijdje vrijpleiten”, zo noemen Op1-kijkers de aanwezigheid van de advocaat van een van de ‘Mallorca-kopschoppers’ bij de talkshow. Peter Plasman is de advocaat van Sanil B., één van de aangehouden jongens in de zaak rond de fatale mishandeling op Mallorca. Hij is aanwezig om de vraag „hoe schuldig is hij?” te beantwoorden.

Inmiddels zijn er drie verdachten aangehouden in de zaak rond de dood van de 27-jarige Carlo Heuvelman. Eén van hen is de 19-jarige Sanil B.

Plasman, zijn advocaat, citeerde B.: „Ik word van een aantal dingen beschuldigd en sommige heb ik ook gedaan.” Wat hij allemaal níet zou hebben gedaan, komt later aan bod. Maar eerst wil Op1-presentator Charles Groenhuijsen weten wat hij dan wél gedaan heeft.

„Hij heeft vandaag in de rechtbank gezegd dat hij zich ernstig heeft misdragen”, begint advocaat Plasman. Zo zou hij hebben gevochten, samen met zo’n vijftien tot twintig anderen. Ook zei de verdachte dat hij „geslagen en geschopt” heeft en dat laatste doet denken aan de dood van Heuvelman. Hij werd, naar verluidt, doodgeschopt. „Heeft hij Carlo Heuvelman geschopt?”, vraagt Groenhuijsen zich dan ook af. „Nee”, antwoordt Plasman. „Althans, ik kan alleen zeggen wat hij (Sanil B., red.) daarover zegt.”

Plasman vertelt bij Op1 dat B. in de rechtbank ook dingen vertelde waar hij wel ‘onderuit’ had kunnen komen. Dingen waar bijvoorbeeld geen bewijs voor was. Maar volgens de advocaat is het verstandig dat zijn cliënt alles op tafel legt. „De vraag is altijd: ‘Jij zegt dat je er niet bij betrokken was, wat pleit er tegen jou?’. Op dit moment is dat erg mager.” Eerder pleitte de vader van B. ook al voor zijn onschuld. Hij zei dat een vriend van Carlo de aanstichter van de ruzie was.



Fatale mishandeling Mallorca

Volgens Plasman heeft Sanil B. zelfs „niets gezien” van de mishandeling van Carlo Heuvelman. Wel gebeurde alles dicht bij elkaar, dus de vechtpartij waar B. wel bij betrokken was en de mishandeling van Heuvelman. Ook is er een verdachte die zegt precies te weten wat er gebeurd is. „Maar die zegt: ‘Ik wacht nog even met dat vertellen.'”, aldus Plasman bij Op1. Dat kan bijvoorbeeld komen omdat hij niemand wil ‘verraden’, of omdat hij wil afwachten hoe dat voor hem zou uitpakken.

En dan gaat het ook nog over het ‘kopschoppen’. Volgens de advocaat is het al snel in de media gezegd dat Heuvelman zou zijn doodgeschopt. Maar, zegt hij, twee van elkaar losstaande getuigen zeggen iets anders. „De één zegt dat hij steil achterover viel en met zijn hoofd op de stoeprand knalde. De ander zegt dat hij viel en met zijn hoofd op de grond terechtkwam.”

Vooral dat laatste schiet bij kijkers in het verkeerde keelgat: „Dus hij is doodgevallen?”



Vele anderen vinden het niet kunnen dat de advocaat van Sanil B. bij Op1 aanschuift.



