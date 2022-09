Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Massa is Kassa mijdt bij opening nieuw seizoen ‘de kwestie’ van Peter Gillis

Massa is Kassa is terug op de buis. De vraag gisteravond: wordt er meteen aandacht besteed aan ‘de kwestie’? We hebben het dan over de vermeende mishandeling van zijn vriendin Nicol natuurlijk.

Het antwoord is kort: nee. De kwestie van de Brabantse vakantieparken-koning werd gisteravond op SBS6 angstvallig vermeden. Of angstvallig… Het kwam gewoon niet aan bod. Niet in de beelden en niet als begeleidend tekstje. De discussie in het land is al even gaande. Moet Peter Gillis en zijn reality-serie Massa is Kassa nog wel op de buis nu het Openbaar Ministerie een zaak tegen hem heeft lopen? De vorige maand maakte het OM op een eerste zitting nog bekend dat Gillis zijn vriendin Nicol Kremers in haar rug en neus had gebeten, tegen de muur had geduwd en in haar borsten had geknepen. Ook heeft hij aan haar oren, armen en haren getrokken.

🎬 Hoe zit het met 'de kwestie'? De directie van Talpa heeft Peter Gillis en zijn vriendin Nicol ‘op het matje geroepen’ vanwege de mishandelingszaak rondom de realitysterren van Massa is Kassa. Directeur Marco Louwerens wilde van de twee horen wat zich nu precies tussen hen heeft afgespeeld. „Ik heb Peter Gillis en Nicol vrij lang gesproken en ik heb eigenlijk maar een simpele vraag gesteld: ik wil exact uit jullie mond de waarheid weten van wat er nou precies gebeurd is”, zei Louwerens eind augustus in Shownieuws. Hij kreeg het verhaal „vrij uitgebreid” te horen, maar wil daar vanwege de vertrouwelijkheid verder niets over kwijt. „Want zij moet nog met de politie praten en haar verhaal daar doen.”

Massa is Kassa opent gezellig

Producent Talpa liet eerder weten dat de zaak „een privékwestie” is en dat het nieuwe seizoen van Gillis’ reality-serie gewoon in de planning zou blijven staan. Dat gebeurde dus ook, terwijl de hele serie natuurlijk over zijn privéleven gaat. De aflevering startte hartstikke gezellig, met de opening – dit voorjaar – van de parken. „De eurootjes gutsen binnen”, meldde voice-over Frank Lammers. „En dat staat Petertje wel aan. Hij doet op de parken steekproefjes met zijn geliefde Nicol, de gelukkigste miljonairsvrouw van Nederland.” Deze miljonairsvrouw beet zes weken geleden op Instagram, als het om ‘de kwestie’ gaat, nog van zich af. Dat was overigens voor het OM de eerder genoemde informatie naar buiten bracht. Het stel post de laatste tijd wel vaker op sociale media dat het heel goed met hen gaat.



Wat kwam er wel aan bod?

Niets over de vermeende mishandeling dus gisteravond, terwijl ruim een half miljoen mensen toekeken (door Veronica Superguide ramptoeristen genoemd). Mocht dat laatste kloppen, dan werden zij niet op hun wenken bediend. Massa is Kassa ging namelijk over een wespenplaag op een van de vakantieparken. Over de ‘slagboomdienst’ van de zonen van Peter Gillis, Mark en Ruud. Over Peter die bellend informeert hoe het met zijn schatje is en of zij even de handen uit de mouwen wil steken in de horeca, een controle van 18 jaar oude waterfietsen en de vraag of wipkip Tweety al eieren heeft gelegd.

Kijkers zagen ook hoe Peter en zijn Nicol („de tortelduifjes”) een nachtje pipowagens gingen testen, een project van de miljonairsvrouw. Gillis noemde zijn geliefde Mamaloe, naar een personage uit de oude tv-serie Pipo de Clown. „Als je me nog één keer zo noemt wordt er niet meer gehatseflatst”, kreeg hij terug. Vervolgens gingen de camera’s nog even mee naar een toilethuis, waar Peter Gillis ‘een handgranaat moest wegleggen’.

‘Een draai om de oren in Massa is Kassa’

Wat nog het dichtst in de buurt kwam was ‘de draai om de oren’ die Peter Gillis bij de start van het seizoen van Massa is Kassa aan vakantiepark-medewerkers gaf. Laten we het een gevalletje dubbelzinnigheid noemen. Al liet stem Frank Lammers ‘hij bijt van zich af’ nog achterwege.

De gordijntjes van de pipowagen gingen aan het eind van de eerste uitzending dicht en wat er achter die gordijntjes gebeurde: we zullen het niet weten. „Met die hond erbij (Coco speelde al vaker een hoofdrol, red.) wordt het geen hatseflatsen”, horen we Gillis nog zeggen. En: „Nicol, waar zit je met je hand?” Voice-over Frank Lammers sluit af: „Ik denk in zijn portemonnee.”

Maar wacht, dan verschijnt de promo van volgende week. De tekst: „De sfeer wordt steeds grimmiger tijdens een beregezellige barbecue.”