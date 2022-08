Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Een weekend vol hitte en prachtig weer, maar wanneer is het met de droogte gedaan?

We zitten dit weekend nog twee dagen in de hitte. Of in werkelijk prachtig weer, net hoe je het voelt. Morgen wordt in Nederland de eerste landelijke hittegolf sinds augustus 2020 officieel. Maar wanneer breekt de spreekwoordelijke ‘pleuris’ eigenlijk uit en is het gedaan met de droogte?

Voorlopig nog even niet, want de zon schijnt dit weekend volop. Pas op zondagavond komt er een weersverandering in beeld. Heb je nog slaaptips nodig voor de mogelijk klamme nachten? Hier vind je 9 slaaptips tijdens de hitte op een rij.

Hitte in het zuiden

Sommige plaatsen in Brabant en Limburg tikken vandaag volgens weerdienst Weeronline de grens van 34 graden aan. Doordat de lucht heel droog is, voelt het echter niet broeierig warm aan en dat zal het voor veel mensen net wat prettiger maken.

Morgen gaat er nog een schepje bovenop. In het zuiden van Nederland is dan een lokale 35 graden mogelijk, zeker in stedelijke gebieden als Maastricht of Eindhoven. Elders wordt het 30 tot 33 graden en ook De Bilt zal wederom een ‘dertiger’ halen. Dit betekent dat we morgen de eerste landelijke hittegolf sinds twee jaar kunnen bijschrijven. Bij een hittegolf is een serie van vijf zomerse dagen, waarvan ten minste drie tropische dagen, behaald. Nederlanders onderschatten hitte regelmatig, concludeert het Rode Kruis na onderzoek. De hulporganisatie meldde deze week: „Gevaren liggen overal op de loer. Maar veel mensen denken: dat zal mij toch niet gebeuren?”

Aangenaam op de Wadden

Het weerbeeld blijft onverminderd zonnig en droog. De matige oostenwind zorgt met name langs de kust wel voor enige afkoeling en voel je wat minder de hitte. In de duingebieden wordt het wel eer warm met een graad of 32. Zeker op de Wadden is het veel aangenamer met ongeveer 29 graden. Wouter van Bernebeek van Weeronline waarschuwt voor de zonkracht in de deze tijd: „Hou er wel rekening mee dat je ook half augustus nog steeds snel kunt verbranden door de zon. Dit weekend hebben we zonkracht 6, waardoor de onbeschermde huid binnen een half uur kan beginnen met verbranden. Drink verder veel, want met de huidige warmte raak je ook veel vocht kwijt.” De weerdienst waarschuwt ook voor droogte:



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Droogte tast stevigheid dijken aan en dat kan gevaarlijk zijn! https://t.co/qV7u1zkxIa — Weeronline (@weeronline) August 12, 2022

Van droge hitte naar broeierig

Zondag begint heel geleidelijk een weersverandering in onze omgeving. Nog altijd schijnt de zon flink, maar de lucht zal niet meer zo blauw zijn als de voorgaande dagen. Met name in het zuidwesten en westen trekken van tijd tot tijd wat dikkere velden met sluierbewolking over. Het blijft wel droog. Later in de middag en zondagavond kan aan zee bovendien een westenwind opsteken. Daardoor gaat de temperatuur daar een stuk omlaag. Voor die tijd wordt het op de stranden overigens ‘gewoon’ nog een graad of 30.

Elders in het land wordt het opnieuw zeer warm. Met maxima tussen 32 en 34 graden is er dan nog steeds sprake van hitte. In het zuiden is plaatselijk zelfs weer 35 graden mogelijk. De luchtvochtigheid gaat wel wat omhoog. Gevolg is dat het broeieriger en wat onaangenamer aanvoelt. De wind waait uit een zuidoostelijke richting.

Maar dan is het met de droogte gedaan…

In de nacht van zondag naar maandag neemt in het zuidwesten de kans op een lokale onweersbui toe. De meeste exemplaren lijken dan echter nog bestemd voor België en Noord-Frankrijk. Pas maandag overdag krijgen wij ook met buien te maken. Mogelijk worden dat felle buien met onweer en plaatselijk veel neerslag in korte tijd. Op een uitgedroogde bodem kan dat lokaal leiden tot wateroverlast. Al trekken veel Nederlanders zich nu al weinig van een mogelijk watertekort aan, een frisse bui zal welkom zijn.

De dagen daarna wordt het minder heet, maar de temperaturen blijven wel op niveau met dagelijks zo’n 22 tot 27 graden. Daarbij valt wel van tijd tot tijd een stevige bui.