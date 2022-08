Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Doei ov-chipkaart? NS gaat inchecken met betaalpassen testen

Goed nieuws voor de mensen die altijd hun ov-chipkaart kwijt zijn: om het reizen makkelijker te maken, gaat NS de komende maanden testen met het contactloos inchecken met een betaalpas. Vanaf vandaag werft de spoorwegmaatschappij reizigers die het nieuwe systeem willen proberen tijdens de proefperiode, die op 29 augustus begint. Het is de bedoeling dat iedereen op termijn kan inchecken met een fysieke óf digitale betaalpas.

Dus geen mini-hartaanvallen meer als je op het station staat zónder ov.

Dag dag ov-chipkaart

We hebben het waarschijnlijk allemaal weleens gehad: je moet je trein halen, maar op het station kom je erachter dat je nergens je ov kan vinden. Niet in je zak, niet in je portemonnee en niet in je tas. De opties zijn dan vaak: snel een kaartje kopen bij een automaat (wat, als je normaal met een NS-abonnement reist, een stuk duurder is) of je trein missen en je huis overhoop halen om je ov te vinden.

Die momenten wil NS verleden tijd maken. „Met deze proef wordt in- en uitchecken voor de trein net zo makkelijk en snel als een contactloze betaling voor je boodschappen. Je hoeft niet meer langs een kaartautomaat om een kaartje te kopen of saldo te laden, maar kunt direct inchecken en snel je trein halen”, vertelt Ivo Steffens, directeur commercie bij NS, in een persbericht.

Vervolg op eerdere proef

De proef is een vervolg op een eerdere kleinschalige proef in 2019. Een beperkte groep treinreizigers kon toen in- en uitchecken met betaalpas op het traject van Leiden naar Den Haag. In 2021 draaide Arriva ook al een proef met contactloos in- en uitchecken in de stadsbussen in Lelystad.

Voor deze nieuwe proef gaat het om NS-trajecten door het hele land. Een beperkte groep reizigers kan zich vanaf vandaag op zes verschillende stations aanmelden om mee te doen. Het gaat om de stations Amsterdam Centraal, Rotterdam Centraal, Den Haag Centraal, Utrecht Centraal, ‘s-Hertogenbosch en Delft. Tussen 10.00 en 19.00 uur staan hier teams klaar om reizigers te ontvangen, hun vragen te beantwoorden en hen eventueel aan te melden.

Vanaf 29 augustus kunnen deze reizigers op alle NS-trajecten in het land reizen door in- en uit te checken met hun contactloze betaalpas of creditcard. Om dit mogelijk te maken zijn alle palen en poorten voorzien van nieuwe kaartlezers, met afbeelding van een ov-chipkaart én het contactloze betaallogo.