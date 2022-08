Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Warme nachten? 9 manieren om beter te slapen tijdens een hittegolf

Het is warm en het blijft nog even warm. En dat betekent wellicht dat je een stuk minder rustig slaapt. Maar er zijn wel manieren om ook ‘s nachts het hoofd koel te houden. En nee, daar is geen airco voor nodig. Wellicht heb je iets aan deze negen manieren om beter te slapen tijdens een hittegolf.

Want ja, we zitten inmiddels in een heuse hittegolf met temperaturen boven de 30 graden de komende dagen. Maar dat betekent ook dat een hete slaapkamer en kort nachtje op de loer liggen.

Lichaamstemperatuur daalt als we gaan slapen

Temperatuur is namelijk een belangrijk ding bij onze slaap, schrijft het Amerikaanse Popular Science. Zo’n twee uur voor bedtijd reguleert ons lichaam onze temperatuur en koelen we een paar graden af. Dat is functioneel, want daardoor komen we in een diepere slaap terecht.

Zodra het warmer is, moet ons lichaam harder werken om die lichaamstemperatuur te laten zakken. Waardoor het moeilijker is om in slaap te vallen. Ook als je eenmaal in slaap valt, slapen we met hitte nu eenmaal slechter. Voor een optimale nachtrust is jouw slaapkamer tussen de 15 en 20 graden.

Maar er zijn een aantal tips die je wellicht helpen om de nachten in deze hittegolf te trotseren.

Negen manieren om beter te slapen tijdens hittegolf

1. Houd zonlicht en hitte buiten

Het kan lonend zijn om het hele huis gedurende de dag zo koel mogelijk te houden. Zodat ook jouw slaapkamer geen hoge temperaturen bereikt. Houd daarvoor gordijnen en ramen dicht tijdens de warmste uren van de dag. In de zomer is dat meestal tussen 12.00 uur en 16.30 uur. Verduisterende gordijnen kunnen daarin ook werkelijk verschil maken. De kleur, dikte en het materiaal zijn daarin wel belangrijk, maar met kwalitatieve gordijnen kun je een hoop warmte buiten de deur houden.

2. Luchten maar

Als de heetste uren voorbij zijn, kun je deuren en ramen openzetten om de boel te laten luchten. Om een extra ‘luchtige’ situatie te creëren kun je de ventilatoren in huis aanzetten. Volgens Popular Science helpen ook de afzuigkap of afzuiger in de badkamer daarbij.

3. Vermijd ‘warme’ apparaten

Probeer hitte-gevoelige apparaten te vermijden. Vermijd het gebruik van het fornuis of de oven en het kan raadzaam zijn om elektrische apparaten goed te checken op hun ventilatiesysteem.

4. Hydrateren

Als je lijf niet in staat is om uit zichzelf jouw lichaamstemperatuur te verlagen, dan ga je zweten. Bij een hittegolf zweet je al snel de hele nacht. Ga daarom goed voorbereid naar bed en drink genoeg voordat je gaat slapen. Een glas, of fles, water naast je bed kan tijdens dit weer echt geen kwaad.

5. Geen koude douche

Hoewel het wellicht verleidelijk is om voor het slapengaan nog even onder een koude douche te stappen, kun je dit beter laten. Doordat je koud doucht, krijgt je lichaam een opdonder en wordt de bloedstroom geactiveerd om je organen te beschermen tegen warmteverlies. Maar zodra het koude water stopt, stroomt het bloed naar je huid om daar de temperatuur te reguleren. Gevolg is dat je het wellicht zelfs warmer krijgt. Daarnaast krijg je van een koude douch ook een ‘wakker’ gevoel, wat nu ook weer niet bevordelijk is voor de nachtrust.

6. ‘Go low’

Je hebt vast weleens gehoord dat hete lucht opstijgt. Het klinkt simpel, maar lager slapen, betekent minder hitte. Mocht je op de derde etage wegsmelten door de warmte? Ga dan bijvoorbeeld in de woonkamer liggen.

7. Ga voor ademend beddengoed

Het is raadzaam om eens te checken van wat voor materiaal jouw beddengoed gemaakt is. Natuurlijke en ademende stoffen kunnen een groot verschil maken. Katoen, linnen, bamboe, zijde, maar ook wol zijn goede opties. En hoe minder polyester en andere synthetische stoffen, hoe beter. Door het juiste materiaal kan er makkelijker lucht vrijkomen. En wist je dat een lichte pyjama beter helpt tegen de hitte dan naakt slapen? Kies voor een losse pasvorm met een ademende stof.

8. Schop partners of huisdieren uit bed

Kies ervoor om niet te dicht tegen een partner (of huisdier) aan te gaan liggen tijden de warme nachten. Onderschat niet dat de lichaamstemperatuur van een ander, ook voor behoorlijk wat hitte kan zorgen. Spreek met je partner af om iets verder bij elkaar vandaan te liggen of slaap eens een keertje apart. Wist je trouwens dat apart slapen best gunstig kan zijn voor je seksleven?

9. Koud kompres op hartslagpunten

Een vochtige doek of koud kompres kan voor verkoeling zorgen in de nacht. Het is raadzaam om deze op je hartslagpunten te plaatsen. Dit zijn je polsen, liezen, achterkant van je nek, achter je knieën en in de krommingen van je ellebogen. Overigens kun je ook een warmtekruik vullen met water en deze in de vriezer leggen.