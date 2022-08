Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Caroline van der Plas zegt rekeningen op bij de Rabobank vanwege weigering boeren: ‘Dit is je reinste discriminatie’

De BoerBurgerBeweging stopt met bankieren bij de Rabobank. Dat heeft partijleider Caroline van der Plas gezegd in reactie op uitlatingen van Rabobank-bestuursvoorzitter Wiebe Draijer over leningen aan boeren. De Rabobank bestempelt voortaan de Nederlandse melkveehouderij als extra kwetsbare sector en zal niet meer snel leningen verstrekken aan zuivelboeren rond natuurgebieden die willen uitbreiden.

In het NPO Radio 1-programma Dit is de Dag uitte Van der Plas gisteravond haar frustratie. „Dit is je reinste discriminatie. Want boeren zijn gewoon ondernemers, die zitten gewoon binnen de wet. Waarom wordt deze regel dan niet toegepast op de bouw, de industrie, de luchtvaart of welke andere ondernemende sector dan ook?”

Van der Plas wil geen Rabobank-rekeningen meer

Vlak naast de speciaal beschermde natuurgebieden moet de stikstofuitstoot flink naar beneden, zo is te zien op de veelbesproken ‘stikstofkaart‘ van het kabinet. In die gebieden zullen vermoedelijk boeren moeten verdwijnen. „Je kan niet ondernemers op slot zetten door te zeggen: jij zit bij een stukje kwetsbare natuur, nu gaan we jou geen lening meer geven. Daarom heb ik ook vanaf het begin af aan al gezegd dat die stikstofkaart zo snel mogelijk van tafel moet, want het zorgt voor heel veel onrust”, aldus Van der Plas. „Als je dit bij andere ondernemingen zou doen, staat heel Nederland op de kop.”

De partij is nu bezig om hun eigen rekeningen op te zeggen bij de Rabobank en te kijken naar een nieuwe bank. „Ik vind het heel slecht van de Rabobank.” Ook politiek gezien wil Van der Plas kijken of er stappen mogelijk zijn. „We gaan wel kijken in hoeverre dit überhaupt kan en zullen ook kijken naar Kamervragen hierover.”

Caroline van der Plas is inmiddels weer aan het werk, nadat ze eerder werkbezoeken en dergelijke afzegde vanwege bedreigingen. Van der Plas kan weer aan het werk omdat de partij de nodige veiligheidsmaatregelen trof. Dit laat BBB weten na berichtgeving van RTL Boulevard. „De veiligheidsmaatregelen in en rond de woning van onze fractievoorzitter Caroline van der Plas zijn deze week afgerond en ook zijn maatregelen getroffen rondom haar persoonlijke beveiliging. Over de aard van de maatregelen kan en mag zij niks zeggen, maar ze zijn zodanig geoptimaliseerd dat Caroline haar werkzaamheden buiten de deur weer gaat oppakken”, is te lezen op de website.