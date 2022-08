Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Johan Derksen fluit Tim den Besten terug: ‘Grote waffel in talkshows’

Tv-presentator Tim den Besten kreeg de nodige kritiek nadat hij koos voor het zingen een bepaald Sinterklaasliedje. Hij werd beschuldigd van racisme en bood daarna huilend zijn excuses. Maar volgens Johan Derksen, die inmiddels niet meer schrikt van kritiek, heeft Den Besten ook regelmatig zijn woordje klaar aan talkshowtafels.

Tijdens de Pride Amsterdam deed Den Besten verslag tijdens de botenparade in de Amsterdamse grachten. Daar spotte hij goede vriend Nicolaas Veul op een boot en daarna koos hij ervoor om Sinterklaasje, kom maar binnen met je knecht, te zingen. En dat kon niet iedereen waarderen. Al snel klonk dat Den Besten zich volgens sommigen racistisch had uitgelaten.

Ophef over sinterklaasliedje Tim den Besten

Later reageerde de presentator op de bejegeningen en barstte hij in tranen uit tijdens een radio-interview. Hij verscheen niet in de uitzending van Op1, waar hij wel was uitgenodigd vanwege alle ophef en ook daar kwam zijn actie ter sprake. Overigens sprak Zihni Özdil, columnist voor Elsevier Weekblad en lid van het Metro-panel, zich hierover uit. Hij verwijt de ophef aan de ‘woke-cancelsekte’. „Een heel radicale sekte die op geen enkele manier bezig is met emancipatie en anti-racisme”.

Maar goed, als er iemand is die weet hoe het voelt om ophef te veroorzaken, dan is het meneer Johan Derksen wel. Die met zijn uitspraken regelmatig mensen op de kast jaagt en natuurlijk verantwoordelijk was voor de Vandaag Inside-rel. Derksen geeft ook dit keer zijn ongezouten mening over de aanpak van Van Besten.

Johan Derksen pak Den Besten aan

Hij noemt het Sinterklaas-moment een beetje „naïef” van Van Besten. Maar dat mensen vallen over het woord „knecht” vindt Derksen een „storm in een glas water. Het gaat nergens over”, zegt hij tegen De Telegraaf.

Maar hij schroomt niet om Den Besten ook aan te pakken vanwege zijn eerdere uitspraken. Want de presentator staat bekend als iemand die zich veelvoudig uitspreekt over mensen die volgens hem niet ‘het juiste’ doen betreft maatschappelijke kwesties.

‘Grote waffel bij talkshows’

Want dat Den Besten heel Nederland over zich heen kreeg, noemt Derksen onredelijk. Maar dat Den Besten zat te huilen tijdens een radio-uitzending vindt het VI-gezicht maar vreemd. „Nou Tim, je hebt zo’n waffel in iedere talkshow. Je hebt het allemaal uitgevonden. Wees nou ook eens een grote jongen wanneer je zelf een draai om je oren krijgt”, aldus Derksen. „Die jongen durft alles te zeggen als hij daar aan zo’n talkshowtafel zit. Maar nu krijgt hij zelf er is van langs en als dat de eerste keer is, dan schrik je wel even.” Waarna Derksen benadrukt dat hij inmiddels wel gewend is aan een tv-relletje op z’n tijd. „Dan schrik je even, maar dan moet je een grote jongen zijn.”

Den Besten riep eerder politica Mona Keijzer bij Op1 tot de orde toen zij het behoud van Zwarte Piet min of meer verdedigde. Waar Den Besten uitlegde dat hij zichzelf „opvrat” door de woorden van Keijzer.