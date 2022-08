Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Watertekort? Helft van de Nederlanders trekt zich daar niks van aan

Je zal het gemerkt hebben de afgelopen tijd: het is warm en zonnig en dat blijft ook nog wel even zo. Oké, afgelopen zondag regende het op meerdere plekken in het land, maar lang niet genoeg om zoden aan de dijk te zetten. Sinds gisteren hebben we dan ook te maken met een officieel watertekort. Er is een verdeelplan in werking getreden. Maar nu blijkt dat veel Nederlanders zich daar maar weinig van aantrekken.

Even de douche laten opwarmen voor je eronder stapt om vervolgens een halfuur te badderen? Of uitgebreid je auto wassen en lekker het zwembadje in de tuin vol laten lopen? Dat zijn dingen die je tijdens deze droogte beter niet kunt doen. Sowieso niet, eigenlijk, maar dat terzijde. Omdat er een tekort aan water is, is het advies vanuit de overheid om vooral zuinig te doen. Maar uit onderzoek van Hart van Nederland onder ruim 4000 Nederlanders blijkt dat 48 procent van de Nederlanders daar geen gehoor aan geeft.

Watertekort: vrouwen zijn meer bereid zuinig te doen

Er zit wel een klein verschil tussen mannen en vrouwen. Zo zijn vrouwen iets meer bereid te bezuinigen op water dan mannen. Onder die laatste groep blijft meer dan de helft water gebruiken zoals ze dat altijd doen. Tussen ouderen en jongeren zit een groter verschil in bereidheid om de kraan wat vaker dicht te laten of minder lang te douchen. Van de 50-plussers is 57 procent van plan om minder water te gebruiken. Onder de 30-minners in Nederland daarentegen gaat 62 procent geen druppel minder gebruiken dan ze nu doen.

Verdeelplan

Door de droogte is de zogeheten verdringingsreeks in werking gesteld. Dat is een wettelijk vastgelegde maatregel die belangrijke gebieden voorrang geeft als een beperkte hoeveelheid zoetwater wordt verdeeld. Die was al van kracht in onder meer de waterschappen Vallei en Veluwe, Limburg en Scheldestromen, maar nu dus in heel Nederland.

De eerste prioriteit in dit plan is om de dijken veilig te houden en om onomkeerbare schade aan de natuur en veengebieden te voorkomen. Daarna zal het zoetwater worden ingezet om de drinkwater- en energievoorziening in stand te houden. Andere belanghebbenden – zoals de industrie, landbouw en scheepvaart – sluiten later aan in de rij.

De drinkwatervoorziening komt niet in gevaar volgens de regering. De komende twee weken wordt nog wel enige neerslag verwacht, maar niet genoeg om het tekort te doen teruglopen, zegt Marco Nolet van het KNMI. Zelfs als de situatie daarna verbetert, zal het nog lang duren voor het neerslagtekort weer op een normaal niveau is.