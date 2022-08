Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

‘Nederlanders onderschatten risico’s van hitte’; dit zijn ze en zo vermijd je ze

Bereid je maar voor op flink hete temperaturen deze week, als je dat nog niet hebt gedaan. Het wordt namelijk heet, heter, heetst. Vandaag is dan ook het Nationale Hitteplan ingegaan, om ervoor te zorgen dat mensen minder risico lopen door de hitte. Maar die risico’s, die onderschatten veel Nederlanders. Dat blijkt uit onderzoek van het Rode Kruis onder zo’n 1100 Nederlanders.

Als het heet is, maakt 80 procent van de Nederlanders zich weinig zorgen over de eigen gezondheid. Maar dat is niet helemaal terecht, meent het Rode Kruis. „De gevaren daarvan liggen voor iedereen op de loer.” Tegelijkertijd maakt meer dan de helft van de ondervraagden (51 procent) zich wel zorgen om kwetsbare mensen in hun omgeving bij hitte. Het is dus een gevalletje: ‘Zal mij toch niet overkomen’.

Risico’s

Verbranden en uitdroging zijn niet de enige risico’s van de hitte, al komen ze ook vaak voor. Wanneer je langdurig in de hitte bent, kan dat leiden tot klachten van vermoeidheid, concentratieproblemen, duizeligheid en hoofdpijn. Mensen kunnen huidproblemen krijgen zoals jeuk en uitslag met blaasjes.

Oververhitting en zelfs een hitteberoerte behoort ook tot de risico’s. In het ergste geval kun je daaraan overlijden. Voor veel Nederlanders is het niet duidelijk wat ze moeten doen bij hittegerelateerde klachten. Volgens het Rode Kruis is dat zorgelijk. „Onder andere een zeer hoge lichaamstemperatuur en hoge hartslag als gevolg van hitte kunnen signalen van hitte-uitputting of zelfs een hitteberoerte zijn. Dat laatste is een levensbedreigende situatie.” Wel zou 91 procent van de ondervraagde Nederlanders 112 bellen als iemand het bewustzijn verliest door hitte.

De organisatie benadrukt dat het voor iedereen belangrijk is om te weten wat te doen bij hitteproblemen, niet alleen voor kwetsbare groepen zoals ouderen. „De eerste stap blijft altijd hetzelfde: zoek de schaduw of een koele ruimte op. Ook een voetenbadje helpt.” Op de website van het Rode Kruis zijn meer adviezen te vinden. Moet je deze week op kantoor werken en weet je niet hoe je je moet kleden? Check dan deze gids.

Zo voorkom je levensbedreigende situaties door hitte

Het Rode Kruis geeft ook tips om zoveel mogelijk de risico’s van de hitte en levensbedreigende situaties te voorkomen. Dit zijn ze: