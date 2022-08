Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Situatie in Ter Apel wordt alleen maar erger: ‘Wat als het weer omslaat?’

De situatie bij het aanmeldcentrum voor asielzoekers in Ter Apel wordt „alleen maar erger”, zegt een woordvoerster van het Rode Kruis. „Mensen hebben het koud ‘s nachts, als ze op het gras slapen. En het is nu nog zomer. Wat als het weer omslaat?”

Behalve het feit dat mensen buiten slapen, blijft het ook slecht gesteld met de voorzieningen op het terrein. Gisteren waren er volgens de woordvoerster „maar enkele Dixi’s”. Inmiddels telt ze een stuk of twintig van dergelijke mobiele toiletten. „Het is zo treurig. Als je hier een tijd rondloopt, ben je bijna blij met die extra Dixi’s. Terwijl dat natuurlijk nog steeds niet voldoende is.” Douchen is ook nog steeds niet mogelijk. Er zijn alleen een aantal watertappunten. Eten wordt uitgedeeld via de hekken die het terrein scheiden van het aanmeldcentrum.

Medische klachten bij Ter Apel

Zoals afgelopen dagen ook al duidelijk werd, zijn er veel mensen met wondjes, opgezwollen benen of andere kwalen waar eigenlijk naar gekeken moet worden. „Ik zie heel veel mensen krabben”, aldus de woordvoerster. Bovendien werden gisteren twee mensen met spoed naar het ziekenhuis gebracht, waarvan één met een hartaanval. Het andere slachtoffer was iemand met suikerziekte die al een maand geen insuline kreeg.

Het Rode Kruis is een van de hulporganisaties die de vele mensen met medische klachten helpen op het terrein voor het aanmeldcentrum. Ook Artsen zonder Grenzen (AzG) is sinds gisteren actief in Ter Apel. Waar die hulpverleners gisteren nog een hoekje van de hulppost van het Rode Kruis gebruikten, hebben ze nu hun eigen werkplek ingericht. De asielzoekers die hulp nodig hebben weten dat ze voor de kleinere zaken naar het Rode Kruis moeten en voor de echte medische vragen naar AzG, aldus de Rode Kruis-woordvoerster.

Ook vanavond slapen mensen naar verwachting buiten

Staatssecretaris Eric van der Burg van Asiel liet vanochtend weten dat hij niet verwacht dat het terrein voor het aanmeldcentrum ‘s avonds leeg zal zijn. De bewindsman is in overleg met gemeenten om meer opvang te regelen voor asielzoekers, maar dat levert vandaag volgens hem nog niet het gewenste resultaat op. „Als er een besluit wordt genomen, dan passen we ons daarop aan”, aldus de woordvoerster van het Rode Kruis. „Maar we blijven hier hulp bieden zolang het nodig is.”

Het kabinet voelt de druk om met een doorbraak te komen en een einde te maken aan de grote problemen die er spelen. Dat zegt minister Hugo de Jonge van Volkshuisvesting. „De situatie in Ter Apel is onverteerbaar, we zúllen met een oplossing moeten komen.” De verwachting is dat het kabinet vandaag na de ministerraad met een pakket aan maatregelen komt.

‘Mensonterend om gedwongen in Nederland buiten te slapen’

Ook minister Sigrid Kaag van Financiën noemt het „mensonterend om te zien dat in een land als Nederland mensen gedwongen zijn om buiten te slapen”, zoals bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. Het kabinet staat dan ook voor een „enorme opgave”, aldus de bewindsvrouw.

De problemen rond de vluchtelingenopvang in Ter Apel krijgen niet alleen in ons eigen land, maar ook internationaal veel aandacht. Over de dood van de drie maanden oude baby in een sporthal bij het aanmeldcentrum wordt bericht door media in landen als Duitsland, België, het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten.