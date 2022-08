Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Kabinet wil snel woningen voor 20.000 statushouders

Gemeenten moeten nog dit jaar woningen regelen voor 20.000 statushouders. Dat is de kern van een pakket maatregelen waar het kabinet over spreekt om de asielcrisis aan te pakken. Voor de eerste helft van volgend jaar gaat het nog eens om woningen voor 20.000 tot 24.000 mensen met een verblijfsstatus. Ingewijden bevestigen dat naar aanleiding van berichtgeving van RTL Nieuws.

De ministerraad moet vrijdag een klap geven op de plannen, waarover gisteren onder meer nog is gesproken met het Veiligheidsberaad. Er zijn veel erkende vluchtelingen die niet kunnen doorstromen naar reguliere woningen en daardoor te lang plekken in asielzoekerscentra bezetten. Door een tekort aan bedden in de azc’s raakt ook het aanmeldcentrum in Ter Apel telkens overvol waardoor de afgelopen periode soms vele honderden nieuwe asielzoekers buiten sliepen. Er is hier grote maatschappelijke en politieke verontwaardiging over.

Woningen voor statushouders

Gemeenten krijgen elkaar jaar een taakstelling om woningen te regelen voor asielzoekers. Daar was de afgelopen jaren ook al een achterstand in ontstaan, omdat er ook nog eens een woningtekort is. De taakstelling voor de tweede helft van dit jaar was oorspronkelijk woningen te regelen voor 13.500 statushouders. Dat zijn er nu dus 20.000 geworden.

Ook staat in de plannen dat er vanaf nu tot 2024 in totaal 37.500 flexwoningen worden geregeld. Gemeenten zullen de locaties hiervoor op korte termijn gereedmaken, zo is de afspraak.

Daarnaast wil het kabinet dat er tijdelijk geen nareizigers naar Nederland komen. Er zitten nu ruim zevenduizend mensen in de asielopvang vanwege gezinshereniging. Het kabinet vindt het niet verantwoord om op dit moment nareizigers binnen te halen, omdat er te weinig opvangplekken zijn.

Voor de aanpak wordt ook meer geld vrijgemaakt. De verschillende maatregelen gaan volgens RTL bij elkaar 730 miljoen euro kosten.