Kritiek op Rutte in brandbrief: ‘Oekraïners wel, asielzoekers niet?’

Premier Mark Rutte laat flinke steken vallen bij de opvang van asielzoekers in ons land. Dat schrijven vijf maatschappelijke organisaties vandaag in een brandbrief aan de minister-president. Ze uiten flinke kritiek en roepen hem op de regie te nemen bij het oplossen van de crisis in de asielopvang. Twee weken geleden sliepen asielzoekers in Ter Apel namelijk voor het eerst buiten, omdat er geen plek was voor hen. Maar voor Oekraïners stond menig voordeur de laatste tijd wijd open.

Dat onderschrijven de organisaties in hun brief. De „hartverwarmende opvang voor tienduizenden Oekraïners” laat zien dat de opvangcrisis kan worden opgelost, stellen ze, en Rutte kan daarbij het verschil maken. In de maatschappij was dat, toen de oorlog in Oekraïne uitbrak, ook al een ding. Veel mensen vroegen zich af waarom Oekraïense vluchtelingen zo snel geholpen werden, terwijl vluchtelingen uit bijvoorbeeld Syrië achtergesteld worden.

‘Rutte, neem regie in asielcrisis’

„Nederland laat toe dat kwetsbare mensen en kinderen in mensonterende omstandigheden moeten verblijven”, schrijven UNICEF Nederland, UNHCR Nederland, de Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde, het Nederlandse Rode Kruis en VluchtelingenWerk in de brief. „Ons land laat toe dat gevluchte kinderen nog meer beschadigd raken.”

Het aanmeldcentrum in Ter Apel is overvol. Zo vol dus, dat mensen buiten moeten slapen. Die schrijnende omstandigheden zijn symbool geworden voor de crisis in de asielopvang. Maar, stellen de organisaties, dat is niet het enige probleem. Door de vele overplaatsingen en een achterlopende registratie in gemeenten, is bijvoorbeeld onbekend hoeveel kinderen momenteel in de crisisnoodopvang verblijven. Het gevolg is dat kinderen, anders dan het kabinet heeft beloofd, geen voorrang krijgen bij de doorstroom naar geschikte opvangplekken. „Ondertussen wijst iedereen naar elkaar. Niemand pakt de eindverantwoordelijkheid.”

Weinig plek voor asielzoekers

De organisaties pleiten ervoor dat het kabinet met spoed de voorgenomen wetgeving invoert die het mogelijk maakt gemeentes te verplichten opvanglocaties beschikbaar te stellen. Ook willen ze dat kinderen en kwetsbare mensen onmiddellijk voorrang krijgen en overgeplaatst worden naar „een geschikte omgeving waar ze de hele procedure kunnen verblijven”. Registratieprocessen en de informatievoorziening moeten verbeteren en er moeten structurele oplossingen komen, schrijven de organisaties aan de premier.

Onlangs opperde staatssecretaris Eric van der Burg (Justitie en Veiligheid, hij gaat over vluchtelingen) het idee om vluchtelingen op cruiseschepen op te vangen. Van der Burg meldde dat onderzocht wordt of cruiseschepen, met aan boord asielzoekers, op zee kunnen blijven in plaats van dat ze aanleggen. Maar dat plan stuitte op veel weerstand, onder meer van VluchtelingenWerk Nederland. Een „absurd idee”, noemde die organisatie het.