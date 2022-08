Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

AzG stuurt twee mensen in Ter Apel naar ziekenhuis, één met hartaanval

Hulporganisatie Artsen zonder Grenzen heeft vandaag twee mensen die verblijven bij het aanmeldcentrum in Ter Apel met spoed naar het ziekenhuis gestuurd. Het gaat om een man die een acute hartaanval kreeg en een man met suikerziekte die al een maand geen insuline kreeg.

Ook werd gisteren bekend dat er een drie maanden oude baby om het leven is gekomen in de sporthal van het centrum. De doodsoorzaak is nog niet bekend en wordt onderzocht.

700 vluchtelingen sliepen buiten bij AzG Ter Apel

Afgelopen nacht sliepen er voor de tweede keer op rij 700 vluchtelingen buiten, de twee nachten ervoor gingen het om 400 mensen. Artsen zonder Grenzen verleent vanaf vandaag medische en psychologische zorg aan asielzoekers buiten de poort van het aanmeldcentrum in de Groningse plaats. Het is voor het eerst dat de hulporganisatie in Nederland noodhulp verleent.

Roos Ykema biedt met haar organisatie MiGreat dagelijks hulp aan de vluchtelingen, maar heeft niets van het overlijden van de baby in Ter Apel meegekregen. „Ik was de hele dag buiten de hekken, dus eerlijk gezegd kregen we daar helemaal niets van mee”, vertelde ze gisteravond in Op1. „We kregen het gewoon via het nieuws binnen. Wij kunnen en mogen niet zomaar naar binnen lopen, dus wat er precies binnen is gebeurd, kan ik helemaal niets over zeggen”, legt ze uit. Ze is ontsteld over de situatie. „Wat moet er nog meer gebeuren voordat we iets gaan doen, als kinderen overlijden?”

Slechte maaltijden

Ykema deelt onder andere maaltijden uit aan de asielzoekers, ondanks dat het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) daar de verantwoordelijkheid voor heeft. „Delen zij geen maaltijden uit?”, vraagt presentatrice Elles de Bruin. „Dat doen ze ook. Ze delen alleen weinig uit en het is niet heel lekker”, vertelt Ykema. „De mensen krijgen brood met kaas iedere dag en ’s avonds krijgen ze patat. Dat is oké voor een paar dagen, maar niet als je daar meer dan een maand zit.”

Om de drukte bij het aanmeldcentrum in Ter Apel te verlichten, komen er steeds meer plekken met een noodopvang. De Expo Hal in Assen, met plek voor voor maximaal vijfhonderd asielzoekers, is er een van. De locatie zou eigenlijk tot eind augustus in gebruik zijn, maar de gemeente maakte vandaag bekend dat de hal bij het TT-circuit nu tot 31 mei 2023 open blijft wegens „humanitaire redenen en vanuit een besef van maatschappelijke verantwoordelijkheid”.