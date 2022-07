Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Eerste afvaldumper boerenprotesten aangehouden, burgemeester Oldebroek geïntimideerd

De eerste betrokkene bij de boerenprotesten met puin, mest, hooi en ander afval op de Nederlandse wegen, is opgepakt. Er was vandaag nog meer ‘boerenprotesten-nieuws’: de burgemeester van Oldebroek heeft aangifte gedaan van intimidatie. En er is een taakstraf voor opruiing in de appgroep ‘Boeren in Opstand’ opgelegd.

De politie heeft gisteravond een 42-jarige verdachte uit de gemeente Oost-Gelre aangehouden voor het dumpen van afval op de A18 bij Westendorp. Hij is op heterdaad betrapt en direct aangehouden, zo meldde de politie vandaag. De man was betrokken bij de veertien boerenprotesten tegen het stikstofbeleid van het kabinet van gisteravond en afgelopen nacht. Hij zit nog vast. Een groep van zo’n dertig trekkers reed rond 22.15 uur op de N18, in de richting van de A18. De politie zag daarna dat aan het begin van de A18, ter hoogte van Westendorp, afval werd gedumpt.

Aangifte burgemeester na boerenprotesten

De burgemeester van Oldebroek, Tanja Haseloop-Amsing, heeft aangifte gedaan van het dumpen van strobalen in haar tuin deze week. Haseloop-Amsing wordt geïntimideerd sinds de gemeente aankondigde omgekeerde vlaggen die aan eigendommen van de gemeente hangen weg te halen. De omgekeerde vlaggen vormen het symbool van de boerenprotesten.

In de nacht van woensdag op donderdag werden er vierkante strobalen in haar tuin gegooid. Ook werd er een grote ronde strobaal deels op de oprit en deels op het openbare fietspad gelegd, waaruit een aantal vlaggen staken. Daarna reden verschillende tractoren toeterend langs haar huis.

Op 16 juli plantten twee mannen, van wie één met een zak over zijn hoofd, een omgekeerde vlag voor het huis van de burgemeester. Begin deze week liet ze weten geen aangifte te doen van het bezoek van de mannen, die na een gesprek vertrokken. Zij wilde „begrip en ruimte geven aan de emoties en de mogelijkheid dat mensen zich gaan realiseren dat dit niet de weg is die we moeten bewandelen met elkaar”, aldus een woordvoerder van de gemeente vandaag. „Inmiddels is helaas de conclusie dat dit geen effect heeft gehad.”

Taakstraf wegens opruiing via boeren-app

De politierechter in Zwolle heeft vandaag een taakstraf van 60 uur opgelegd aan de 44-jarige Bas V. uit Almelo. Hij heeft opruiende teksten in een Telegramgroep met de naam Boeren in Opstand geplaatst. De veroordeelde heeft niets te maken met de boerenprotesten van deze week. V. schreef op 27 juni onder meer dat het „complete oorlog” tegen het kabinet en premier Mark Rutte moest worden.

Ook schreef V. dat luchthaven Schiphol en de haven van Rotterdam platgelegd moesten worden en distributiecentra geblokkeerd. Kort na de publicatie in de openbare appgroep pakte de politie V. op en bracht hij een nacht in de cel door.

Voor de rechter zette hij uitvoerig uiteen dat zijn bedoelingen anders zijn geweest dan de teksten suggereerden. De uitingen zijn volgens V. een antwoord geweest op vragen. Toen het OM hem besloot te vervolgen, is er in zijn ogen ten onrechte niet naar „de context” gekeken waarin zijn woorden zouden moeten worden beschouwd. Ook betoogde hij dat de „niks met boeren te maken heeft”, al doet de naam ervan het tegendeel vermoeden. De rechter concludeerde dat de woorden van de man in principe niets aan de verbeelding overlaten.

Alle Metro-artikelen over de boerenprotesten lees je hier.