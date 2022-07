Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Spaans OM eist acht jaar celstraf voor Shakira wegens belastingfraude

Als het aan het Spaanse Openbaar Ministerie ligt (OM), staat zangeres Shakira een celstraf van acht jaar te wachten. De van origine Colombiaanse artieste zou zich namelijk schuldig hebben gemaakt aan belastingontduiking. Daarbij gaat het om miljoenen euro’s aan belastingschuld. Maar de zangeres is zich van geen kwaad bewust.

Je zou toch zeggen dat een internationale wereldartiest zich om geld geen zorgen hoeft te maken, maar volgens het Spaanse OM sjoemelde Shakira met haar financiën. Het is een zaak die al lange tijd speelt. De zangeres woont in Barcelona en zou de Spaanse belastingdienst 14,5 miljoen euro aan inkomstenbelasting verschuldigd zijn. Dit bedrag had zij tussen 2012 en 2014 moeten betalen.

Spaanse OM wil acht jaar celstraf voor belastingfraude Shakira

Iets wat volgens Shakira zelf niet klopt. De 45-jarige wereldster woonde namelijk tussen 2012 en 2014, naar eigen zeggen, niet in Spanje. Zij en haar advocaten claimen dat de zangeres in die periode op de Bahama’s woonde. In 2015 verhuisde zij naar Spanje toe.

Het Spaanse OM beaamt dat de zangeres een huis op de Bahama’s kocht, maar volgens de aanklagers verbleef de Colombiaanse meer dan de helft van de genoemde periode op Spaanse grond. Over de woning op de Bahama’s stellen zij dat de internationale popster tussen 2012 en 2014 geen dag in het huis doorbracht.

Shakira ontkent ontduiken belasting

Shakira had tot voor kort een relatie met de Spaanse voetballer Gerard Piqué. Sinds 2011 waren zij samen en het stel kreeg twee kinderen. Piqué is geboren en getogen in de Spaanse hoofdstad en speelt bij de voetbalclub FC Barcelona. Vandaar dat het koppel in Spanje woonde. Inmiddels zijn Piqué en Shakira uit elkaar.

Eerder deze week werd bekend dat Shakira een schikking met het Spaanse OM weigerde. De hoogte van het schikkingsbedrag dat was voorgesteld, is niet bekendgemaakt. Daarmee besloot de zangeres dat zij voor een rechter zou verschijnen. Door met de schikking akkoord te gaan, kon zij veroordeling wegens belastingfraude voorkomen. Maar de zangeres is overtuigd van haar gelijk. „Shakira heeft altijd in elk land waar ze werkzaam was voldaan aan haar belastingverplichtingen, ook in de periode tussen 2011 en 2014″, stond in de verklaring van Shakira’s pr-bureau.