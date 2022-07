Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Na boerenprotesten in de nacht, zijn wegen nu vrij: ‘Maar blijf alert’

De boerenprotesten met gedumpt afval zijn de afgelopen nacht doorgegaan. Voor zover bekend zijn er op de wegen veertien boerenacties geweest. Inmiddels zijn alle (snel)wegen vrijgemaakt. „Maar”, waarschuwt Rijkswaterstaat, „blijf alert op troep als je autorijdt.”

Het ging bij de boerenprotesten vannacht om gedumpt afval of al dan niet aangestoken hooibalen, meldt een woordvoerder van datzelfde Rijkswaterstaat. De situatie op de weg viel vanmorgen, zeker in vergelijking met woensdag, mee. Er waren na de veertien nachtelijke acties geen nieuwe door boeren opgeworpen blokkades die het verkeer hinderen.

Boerenprotesten in Noord-Holland en Friesland

De boerenprotesten tegen de stikstofplannen van het kabinet speelden zich onder meer in Noord-Holland en Friesland af. Zo was het raak op de A7 bij Abbekerk, het Friese Marum en bij Wieringerwerf, evenals naast de Wijkertunnel op de A9. Ook in Gelderland was er een actie van boeren, op de toerit bij Lochem.

De troep werd volgens na middernacht ontdekt. Voor middernacht waren er op de A7 bij Winschoten en de N18 bij Varsseveld trekkers op de weg. Ook waren er personenauto’s betrokken bij demonstraties.

Snelwegen zijn nu weer vrij

Sinds vanmorgen zijn er op de snelwegen geen blokkades door boerenacties meer, waar weggebruikers last van hebben. Toch roept Rijkswaterstaat mensen op alert te blijven. „De snelwegen zijn vrij en er staat nu nergens file, en dat is heel fijn. Maar dat betekent niet dat mensen niet alert moeten zijn.” De woordvoerder adviseert weggebruikers voor vertrek de verkeersinformatie te checken. Ook moeten mensen opletten op de weg, zegt ze. Rijkswaterstaat heeft ook een overzicht ‘meest gestelde vragen over de boerenprotesten’ opgesteld.

Her en der ligt nog wel gedumpt afval, voornamelijk langs maar ook op sommige toe- en afritten, aldus de woordvoerder. „Daar kan het verkeer vaak wel langs, maar met beperkte snelheid.”

Boeren op de televisie

Op Twitter blijven de boerenprotesten ondertussen trending met hashtags als #boerenprotesten, #trekkertuig en #trekkerterroristen. Gezellig is het op het platform allerminst. De groep die de boeren steunt en de mensen die zich wild ergeren aan onverantwoord gedrag door troep te dumpen, staan mijlenver uit elkaar.

Op televisie zijn de acties ook veel besproken. In talkshow Renze op RTL 4 verscheen gisteravond bio-boer John Arink, hij was er al vaker, bij Renze Klamer aan tafel. Arink vond dat de talkshow-host zijn verhaal niet serieus nam. „Je doet net alsof ik een beetje onzin zit te vertellen”, zei de bio-boer.

Woensdagavond was er in Renze ook al een botsing. Toen had de gastheer een aanvaring met de jonge boer Dolf. Die zei over een ongeluk door een mesthoop, waarbij een auto total loss raakte: „Het wil niet zeggen dat als er een geen mesthopen liggen, dan er dan geen ongelukken gebeuren.”