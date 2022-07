Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Wederopbouw tijdens de oorlog? Dat doen ze in Oekraïne ravend

Hoewel de oorlog met Rusland en Oekraïne helaas nog gaande is, pakken veel Oekraïners toch weer de draad weer op. Zo organiseren vrijwilligers nu zelfs raves tijdens de wederopbouw van platgeslagen steden. Voor de invasie werd Kiev nog het nieuwe Berlijn genoemd. Daar is nu helaas nog weinig van over. Maar de techno is niet verdwenen uit de ziel van de veerkrachtige jongeren.

Verwacht zeker niet dat iedereen alleen maar snoeihard staat te genieten tijdens deze ‘feesten’. Er wordt wel degelijk hard gewerkt om alle door Rusland gemaakte schade te herstellen. Maar de techno-raves geven vrijwilligers wel enige afleiding.

Techno-raves bij verwoeste gebouwen

Het doet pijn om zoveel prachtige plekken in Oekraïne in puin te zien. Het doet wat denken aan het oude Berlijn. Ook daar bleken mensen veerkrachtig en bouwden ze de steden weer op tot inmiddels fameuze plekken voor underground feesten.

Het is nog geen tijd voor glowsticks en obscure locaties in Oekraïense steden, maar deze techno-raves en het Repair Together-project helpen wel om zaken op orde te stellen. Tijdens de inzet van vrijwilligers om het puin op te ruimen en huizen te bouwen draait er een DJ ter motivatie.

De wederopbouw van Oekraïne

Het feit dat een DJ de immense klus hopelijk makkelijker maakt, werpt zijn vruchten af. Inmiddels zijn vijftien verwoeste woningen in de omgeving van Yahidne weer opgebouwd.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Instagram wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Vrijwilligers uit de hoofdstad Kiev en de westerse stad Lviv komen opdagen voor deze rave-projecten. Maar ondertussen komt er ook een internationale ‘ravehelpgroepering’ op gang met mensen uit onder andere de Verenigde Staten, Portugal en Duitsland.

Op tijd thuis

Door een avondklok in Oekraïne kan zo’n techno-rave niet ouderwets doorgaan tot vroeg in de ochtend. Begrijpelijk, omdat het land nog steeds bestookt wordt met raketten en Russische troepen die door straten marcheren. Maar als er een wil is voor elektronische muziek (zeker in combinatie met wederopbouw) dan weten de geharde Oekraïners er wel een weg voor te vinden.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Instagram wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Het is prachtig dat na ellende als Covid en een daadwerkelijke oorlog Oekraïne niet klein te krijgen is. Echte techno-raves en festivals zijn voor de jongeren daar nog uitgesloten, maar hopelijk is er snel licht aan de horizon. Het graanakkoord is mogelijk een eerste stap in de goede richting.