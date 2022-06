Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Bedreigde Marion Koopmans gaat niet naar festival Oerol: ‘Niet verstandig’

Viroloog Marion Koopmans gaat woensdag niet naar het festival Oerol, vanwege een ‘veiligheidsrisico’ rond haar persoon. Dat zegt omroep AVROTROS. Koopmans zou naar Terschelling komen – waar het jaarlijkse tiendaagse festival plaatsvindt – om te spreken in een speciale uitzending van het programma Opium TV van presentator Cornald Maas. Daar zou zij de hoofdgast vormen. Maar de bedreigde viroloog laat nu verstek gaan.

Koopmans is op Twitter ontstemd over het besluit. „Dat je uitgenodigd bent voor Oerol en dat dat gecanceld wordt na overleg met de politie. Wetenschapper 2.0!”, schrijft ze. Daarachter plaatst zij vier icoontjes van een boos gezichtje dat vloekt. Onder dat bericht en op sociale media reageren veel bezoekers van Oerol verbaasd en ontstemd over het nieuws.

Koopmans wil met haar tweet „benadrukken dat je als wetenschapper geconfronteerd wordt met vragen over veiligheid waar je geen ervaring mee hebt. Daardoor kan bewegingsvrijheid worden beperkt, zowel in werk als privé.” Volgens regionale nieuwszender RTV Rijnmond laat ze weten dat het „niet de eerste keer” is dat dit haar overkomt.



‘Kunnen haar veiligheid niet garanderen’

„In overleg met de politie hebben wij besloten dat het niet verstandig is voor haar om naar Terschelling te komen”, stelt een woordvoerder van AVROTROS tegen persbureau ANP. „We zouden haar veiligheid niet 100 procent kunnen garanderen.” Volgens de omroep is het besluit genomen in samenspraak met Koopmans.

Over de aard van de dreiging kan AVROTROS geen mededelingen doen. Ook het festival Oerol zelf geeft geen toelichting.

Marion Koopmans al langer bedreigd

Het is niet de eerste keer dat de bedreigingen aan het adres van viroloog en OMT-lid Marion Koopmans in het nieuws komen. Vorig jaar deelde ze al eens een van de vele dreigmails die ze ontvangt op Twitter. Ze zwengelde daarmee de discussie aan over de „grenzeloosheid” van wat mensen allemaal tegen haar zeggen. Dit was haar tweet destijds:



