Boeren bezoeken huis van minister Van der Wal: ‘Volstrekt onacceptabel’

Tientallen boze boeren hebben gisteravond het woonhuis van minister Christianne van der Wal van Natuur en Stikstof bezocht. De minister was op dat moment thuis met haar gezin in Hierden. Kamerleden noemen de actie ‘volstrekt onacceptabel’ en ‘intimiderend’.

Minister Van der Wal liet weten erg geschrokken te zijn van het onverwachte bezoek. „Mijn kinderen staan te trillen.” Tientallen boeren bezochten de privéwoning om Van der Wal een brief aan te bieden, waarin haar wordt gevraagd om „gezien de ontstane situatie per direct ontslag te nemen”. Via Facebook sprak de actiegroep onvrede uit over de stikstofplannen die gisteren bekend werden gemaakt. „Als zij (minister Van der Wal) een brief in mekaar flanst met maatregelen die de doodsteek zijn voor de hele sector, dan willen we daar wel wat tijd voor vrijmaken. Zij hoort niet op die plek. Een dat zal ze weten. Daarom rijdt Voll Gass, samen met een paar andere groepen, naar haar huis.”

Van der Wal ging wel met de boeren in gesprek, maar op enig moment wilde ze graag terug naar binnen, zo is op een filmpje te zien. „Ik heb jullie ontvangen dichtbij mijn privé-huis. Ik heb een heel goed gesprek gehad en heb jullie ontvangen. Nu is het gewoon klaar”, stelt ze. Ze geeft aan het gesprek op een bepaald moment iets te bedreigend te vinden. Iemand die met haar verder wil praten, werpt op dat de minister met haar plannen „ook bij ons op het erf” komt. „Wij hebben ook kinderen, waar moeten die zo meteen heen?”

Bij vd Wal. Posted by Voll Gass on Friday, June 10, 2022

Ook probeerde een groepje boeren gisteravond minister Staghouwer van Landbouw te belagen. Ze blokkeerden een boerderij in Snelrewaard bij Woerden waar hij op bezoek was, maar hij was net vertrokken.

Kamerleden reageren met afschuw op protestactie

Kamerleden reageren met afschuw op de protestactie. „Volstrekt onacceptabel dat mensen politici thuis opzoeken. Woede is geen excuus. Bedreigend voor wie het overkomt, ondermijnend voor de democratie”, aldus fractieleider Esther Ouwehand van de Partij voor de Dieren. „Ga het gesprek aan, ga naar het Malieveld of ga demonstreren waar je wilt. Maar laat onze minister en haar familie thuis met rust”, twitterde D66-fractievoorzitter Jan Paternotte.



Klemrijden. Intimiderend bezoek bij de voordeur. Niet voor de eerste keer. Boosheid mag. Maar dit is ver over de grenzen die voor iedereen gelden, en deze boeren staan niet boven de wet. Als we nu niet hard de grens trekken hebben straks alle ministers politie voor de deur. https://t.co/0wndGPwjsk — Jan Paternotte (@jpaternotte) June 10, 2022

Jesse Klaver van GroenLinks vindt het gebeuren onacceptabel. Het protest noemt hij ‘intimidatie’. Hij voegt eraan toe: „Ik snap dat het stikstofbesluit voor veel boeren enorme consequenties heeft, maar dit gaat veel te ver.” Marieke Koekkoek (Volt) vindt dit ‘niet de manier’ om te demonstreren tegen het kabinetsbeleid.



Onacceptabel! Dit is intimidatie. Laat politici thuis met rust. Debat voer je op basis van argumenten, niet op deze manier. Ik snap dat het stikstofbesluit voor veel boeren enorme consequenties heeft, maar dit gaat veel te ver.https://t.co/XHb0rnitJa — Jesse Klaver (@jesseklaver) June 10, 2022

Ook Caroline van der Plas van de BoerBurgerBeweging (BBB) keurt het protest bij het huis van Van der Wal af. „Stop daar mee. Je zoekt mensen NIET thuis op. Hoe boos je ook bent”, twitterde ze. Volgens haar staat het grootste deel van de boeren ook niet achter dit soort acties.



Stop daar mee. Je zoekt mensen NIET thuis op. Hoe boos je ook bent. Grootste deel van onze boeren in NL staat hier ook niet achter en baalt enorm dat dit soort acties afstraalt ook op hen. https://t.co/619pi1uvu0 — Caroline van der Plas (@lientje1967) June 10, 2022

„Ik begrijp de onrust bij de vele boeren die in onzekerheid zitten, maar dit is niet de manier. De overheid, de boeren en andere sectoren moeten samen aan de oplossingen gaan werken”, reageert landbouwwoordvoerder Derk Boswijk van het CDA.

Boeren bezochten eerder politici

Minister Sigrid Kaag van Financiën noemt het moedig dat Van der Wal het gesprek met de boeren aanging. „Maar wat nog meer indruk maakt: de angst van haar gezin die ze beschrijft. Laat iedere demonstrant dat goed in z’n oren knopen. Blijf weg bij mensen thuis!” Kaag kreeg begin dit jaar op haar huisadres bezoek van een demonstrant met een fakkel. Hij schreeuwde complotleuzen.

Boeren zijn vaker bij politici thuis gekomen om hun ongenoegen over het beleid te uiten. Rob Jetten kreeg in oktober 2020 bij zijn woonhuis bezoek van vijf leden van actiegroep Farmers Defence Force.