Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Na boerenprotest nu woord aan Tweede Kamer over stikstof, Stroe tevreden

Waar het hele land gisteren naar Stroe keek waar vele duizenden zich verzamelden voor het boerenprotest tegen het voorgenomen stikstofbeleid, is vandaag de Tweede Kamer aan de beurt. De Kamer buigt zich over de gepresenteerde plannen. De meningen onder politici lopen sterk uiteen over de voorstellen, die ook de verschillen in de coalitie blootleggen.

Een gespannen dag ligt in het verschiet. De burgemeester van Barneveld, die over het boerenprotest in Stroe ging, blikt terug. Hij is tevreden over het verloop.

Vooral VVD en CDA zullen vandaag proberen het kabinetsbeleid bij te sturen, temeer omdat hun achterbannen zich uitspreken tegen het voornemen van het kabinet. Maar ook de ChristenUnie maakt zich zorgen over de kloof tussen politiek Den Haag en het platteland. Die kloof werd gisteren tijdens het grote boerenprotest zichtbaar. De demonstratie is een duidelijk signaal aan het kabinet en is volgens actiegroep Farmers Defence Force slechts „de aftrap van een lange reeks betogingen“.

Politici ongelukkig met presentatie plan rond stikstof

Veel politieke partijen zijn vooral ongelukkig met de manier waarop het kabinet de zogenoemde ‘gebiedsgerichte aanpak’ twee weken geleden presenteerde. Op een kaart van Nederland werd met kleurcodes zeer gedetailleerd aangegeven in welk gebied de stikstof met welk percentage omlaag zou moeten.

Dat riep weerstand op bij boeren en veelal rechtse politici, hoewel het kabinet steeds benadrukt dat die kaart nadrukkelijk „indicatief” is. De provincies, die een jaar de tijd krijgen om hun gebiedsplannen te presenteren, krijgen genoeg ruimte. Zolang de algemene doelen maar worden gehaald: halvering van de stikstofuitstoot in 2030 en bijna driekwart van de beschermde gebieden op het voor de natuur veilige niveau. Alle coalitiepartijen staan achter die doelen, die ook in het coalitieakkoord staan.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Bedankt boerin Marjan met dochters voor de koffie en de gastvrijheid vanmorgen en erg leuk @lientje1967 om je er te zien nadat je al de koeien had gemolken – dat doe ik je niet na 😁 pic.twitter.com/gifdguZyji — Geert Wilders (@geertwilderspvv) June 22, 2022

Woord aan minister Van der Wal

In reactie op kritiek van de coalitiepartijen – en na het boerenprotest – zal stikstofminister Christianne van der Wal dan ook veel wijzen naar de provincies. Die moeten bepalen hoe de plannen worden ingevuld. Hoe het beleid precies per gebied uitpakt, moet nog blijken. Maar kritische partijen willen ook dat er minder focus op de uitkoop van boeren komt en meer op innovaties en verduurzaming. Daarnaast wordt er volgens hen onvoldoende naar andere sectoren gekeken. Linkse partijen werpen terug dat de uitstoot van ammoniak (een stikstofverbinding) schadelijk is voor de natuur. En dat Nederland ook van de rechter de neerslag van stikstof in kwetsbare natuur moet verminderen.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

De Tweede Kamer debatteert morgen vanaf 10.15 uur over het stikstofbeleid met @MinisterNenS Christianne van der Wal (Natuur en Stikstof) en @ministerlnv Henk Staghouwer (Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit). Kijk mee: https://t.co/zJC5lVGid1 #TweedeKamer #debat — Tweede Kamer (@2eKamertweets) June 22, 2022

Terugblik op boerenprotest

De gemeente Barneveld kijkt ondanks zorgen vooraf terug op een goed verlopen boerenprotest, zo oordeelde burgemeester Jan Luteijn gisteravond. De protestactie van de boeren tegen de stikstofplannen van het kabinet werd door tienduizenden mensen in Stroe bijgewoond. Er waren volgens Luteijn geen grote incidenten. Hij spreekt van een „relatief rustig verloop”.

Aan de actie ging een „intensieve week van voorbereidingen met meerdere partijen” vooraf. Maandag gaf Luteijn toestemming voor de demonstratie. In en rondom Stroe stelde de gemeente een alcoholverbod in en aan voorwaarden op het gebied van verkeersveiligheid en openbare orde moest worden voldaan. De gemeente was naar eigen zeggen voorbereid op een „hectische demonstratiedag”.

Ondanks de voorwaarden ontstond er een grote verkeersdrukte in aanloop naar de demonstratie, waardoor de gemeente moest oproepen niet meer naar Stroe te komen. „De gevolgen voor het verkeer waren groot”, aldus Luteijn, die onverwacht ook veel vrachtwagens bij het protest in zijn gemeente zag. „Dit is een aandachtspunt waar een volgende keer nog meer rekening mee gehouden zou moeten worden.” Daarnaast moesten hulpdiensten in actie komen vanwege de warmte waar aanwezigen last van hadden, en moest er water uitgedeeld worden op het terrein in Stroe en op de toegangswegen.