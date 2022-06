Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Kijkers smullen van hilarische opdracht Het Perfecte Plaatje (en Tim den Besten)

Het was voor veel kijkers weer smullen geblazen met Het Perfecte Plaatje in Argentinië. Een hilarische opdracht in het RTL 4-programma ‘welke BN’er is de beste fotograaf?’ deed nogal wat mensen gieren op de bank, als we sociale media mogen geloven. Het fotograferen had gisteravond dan ook een hoog what the fuck-gehalte.

Dat was de opdracht onder leiding van Tijl Beckand dan ook letterlijk. De overgebleven deelnemers – Tim den Besten, Jochem van Gelder, Roxanne Kwant, Babette van Veen, Maurice Lede en Thomas Berge – moesten een foto met een zo groot mogelijk what the fuck-gehalte maken. Zo’n foto waarvan je denkt: waar zit ik bij Het Perfecte Plaatje in hemelsnaam naar te kijken? Dat lukte de een beter dan de ander vanzelfsprekend, maar… what the fuck!

Waarom moet Het Perfecte Plaatje in Argentinië?

Niet alle kijkers zijn lyrisch over het huidige seizoen trouwens (gisteravond een top 10-score met 705.000 kijkers). Want waarom is Het Perfecte Plaatje in Argentinië opgenomen?, is een veel te lezen reactie. ‘Stuntelen in rommelige straatjes’ en ‘dit kan toch ook prima op de Veluwe?’ zijn bijvoorbeeld de meningen. En: was Argentinië geen mooie prijs voor de winnaar geweest? Daar hebben de kijkers van Het Perfecte Plaatje misschien wel een punt, maar de lol bij het kijken is er bij velen niet minder om.



Waarom is #HetPerfectePlaatje niet gewoon leuk in een studio en dan een shoot op de Veluwe. Ik zie de kandidaten al wekenlang stuntelen op immer dezelfde rommelstraatjes in Buenos Aires en alles lijkt de hele tijd op elkaar. LELEK. — Jaap Bartelds (@jbartelds) June 22, 2022

De juryleden, topfotograaf William Rutten en een Argentijnse collega, moesten omver worden geblazen. Een van de andere deelnemers moest als model fungeren en iedereen mocht een attribuut kiezen. We lichten er twee uit.

Tim den Besten op een hobbelpaard

Jochem van Gelder koos een hobbelpaard voor zijn model Tim den Besten. Dit ‘model’ is wel het meest besproken personage van dit Het Perfecte Plaatje-seizoen. Geliefd én gehaat om zijn drukke aanwezigheid, dan doe je het lekker op tv. Op zijn hobbelpaard moest Den Besten op een druk kruispunt in Buenos Aires gaan zitten. En da’s met die enorme drukte niet zomaar wat. Den Besten maakte zich nog wat druk om eventuele politieagenten die hij op zijn dak kon krijgen. „Straks word ik opgepakt. Het is zijn hobbelpaard, maar leg dat maar eens uit. No no, it’s not my hobbelpaard. It’s his hobbelpaard. En I’m the model hè?” Het lukte toch, met een mooie what the fuck-foto als resultaat (boven het artikel te zien, maar niet de foto die Jochem van Gelder inleverde). „Ik wil dan straks wel iets terug van je”, zei tv-maker Den Besten tegen zijn foto-makker. „Als ik nog leef.”



Dit is echt de grappigste shoot ooit 😂😂#hetperfecteplaatje — Tassie 💁‍♀️ (@Poppetje0906) June 22, 2022

Roxanne Kwant moet alles doen voor Het Perfecte Plaatje

Roxanne Kwant werd door Thomas Berge in een ruimtepak gehesen. Een pak dat zo heet was dat het voelde ‘als een broodje sambal in aluminiumfolie’. Kwant moest op een vuilnisbak aan een paal zitten en een fles wijn over haar ruimtepak-helm gieten. Het resultaat: verbluffend. Roxanne Kwant vond er op haar droogkloterige eeuwig cynisch maar grappige manier het hare van: „Ik doe dit dagelijks, dit is een hobby van mij. Op prullenbakken zitten die aan een lantaarnpaal vastzitten en dan giet ik een fles rode wijn over me heen. Voelt wel lekker. Het was ook wel verkoelend.” Het resultaat? Ook al verbluffend.

Jochem van Gelder baart een beer

Wat er verder in Het Perfecte Plaatje nog langs kwam? Jochem van Gelder die liggend op straat een knuffelbeer baarde. Thomas Berge in een rond object vastgezet in een glijbaan. Babette van Veen die golft met een wijnfles op een terrastafel. En Maurice Lede al wonend in een hondenhok om de woningnood in Nederland uit te beelden…

Een van de twee foto’s uit dit artikel werd trouwens beloond met een 9,5 en twee kandidaten vielen gisteravond af (wil je het weten: terugkijken kan hier). Het Perfecte Plaatje gaat volgende week woensdag door met nog vier kanshebbers op de eindoverwinning.

Enkele reacties van kijkers van gisteravond:



Daar lig je dan, te bevallen van een beer, op straat.

Voor Tim doe je dat ook gewoon 🤣🤣🤣 #hetperfecteplaatje pic.twitter.com/xJ1VY0Yy9h — Only Sony (@only_sony) June 22, 2022



De tranen lopen over mijn wangen van het lachen om Tim en Jochem! Haha, heerlijk dit 🤣 #HetPerfectePlaatje — Gonny (@gon78ny) June 22, 2022



Ik rol van de bank van het lachen 🤣 Hoe moet ik flatsen bij de bevalling (van een BEER) 🤣 Tim bizar idee maar wel WTF #hetperfecteplaatje — Claudia (@_cloudy_a) June 22, 2022



Standje hopeloos voor Babette 🤣 #hetperfecteplaatje — Jerry (@jerry_pique) June 22, 2022



Wat een leuk programma is dit eigenlijk #hetperfecteplaatje pic.twitter.com/loTx5on4qB — Angel (@MissDelight111) June 22, 2022



