Dit zijn de 5 podcast-tips van… Maxime Bakker

Podcasts zijn er te kust en te keur. Om je wegwijs te maken, laat mediaplatform Spreekbuis.nl wekelijks een mediapersoon zijn of haar favorieten selecteren. Met vandaag: de vijf favorieten van Maxime Bakker.

Maxime Bakker (33) begon haar carrière als rechterhand van Prins Constantijn in de wereld van tech en startups bij StartupDelta. Na enkele omzwervingen maakte zij de overstap naar de media en kwam een droom uit toen ze, onder de vlag van de NOS, het Eurovisie Songfestival in Rotterdam mocht organiseren. Momenteel is Maxime redacteur voor het kinderprogramma Zappsport van Avrotros en heeft ze de ambitie om te presenteren.

De podcast-tips van Maxime Bakker:

1. Boekestijn en de Wijk

Historicus Arend Jan Boekestijn en defensiespecialist Rob de Wijk geven iedere dag een update over de oorlog in Oekraïne. Heeft Zelenski kans om de strijd te winnen? Start Poetin straks echt een kernwapenoorlog? en hoeveel bommen hebben ze nog op zak? Alsof je een klein college diplomatie krijgt terwijl je met een biertje in de kroeg staat.

2. De Zelfhulpboekenclub

Zonder onverwerkt jeugdtrauma tel je tegenwoordig niet meer mee. Daarom puilen de winkels uit van de zelfhulpboeken en kun je op alle mogelijke manieren in therapie. Maar moet ik echt minder f*cks geven in het leven? En kan een paard mij vertellen wat mijn issues zijn? Jasper Demollin en Stijn van Vliet (Streetlab) leiden de zoektocht naar de antwoorden op jouw existentiële vragen.

3. Kind kan de was doen

Maxim Hartman: je houdt van hem of je haat hem. In deze podcast vind ik hem hilarisch. Hij gaat op zoek naar oplossingen voor maatschappelijke problemen zoals het lerarentekort of genetische manipulatie en legt het vuur aan de schenen van de experts van de toekomst: kinderen! Ik heb hardop gelachen en dat is vrij ongemakkelijk in de trein.

4. Root of Evil: The true story of the Hodel Family

Heerlijk overdreven Amerikaanse horror. Het gaat over de totaal verstoorde verhoudingen binnen de Hodel familie, waarvan de kleindochters onthullen dat hun grootvader betrokken was bij de ‘Black Dahlia murder’. Een waargebeurd verhaal dat al vele boeken en films heeft opgeleverd in Amerika. Je denkt ieder keer ‘Oh wat gruwelijk, dit kan niet erger’ en dan kan het toch net iets erger.

5. Mand

Mandje van Tichelaar gemaakt in Makkum… Mandje van Tichelaar… MAND. Sarcastisch en absurdistisch maar wel lekker kort! Ziet er naaruit dat ik een beetje een fangirl ben van Maxim Hartman, maar dat zal aan zijn naam liggen.

