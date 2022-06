Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Chris (70) fietst een rondje Friesland voor ziek nichtje: ‘Kunnen niet meer wachten op behandeling’

Een fietstocht maken om geld op te halen voor een ziek familielid. Chris Semplonius uit Feanwâlden gaat zich eraan wagen. Met een fietstocht-actie van zo’n 300 kilometer langs de provinciegrens van Friesland zamelt hij geld in voor zijn nichtje Gryteke Schievink (33), die aan een progressieve vorm van MS (multiple sclerose) lijdt.

Morgen in alle vroegte stapt Chris op zijn Gazelle herenfiets voor de tocht die maar liefst 15 à 16 uur zal duren. Metro spreekt met Chris en Gryteke over deze bijzondere inzamelingsactie op de vooravond van de Friese fietstocht.

Fietstocht-actie

„Toen we voor Gryteke een actie wilden opzetten begon ik na te denken over wat ik kon doen”, vertelt Chris. „Ik las dat er iemand uit Drenthe was die in elke provincie een fietsroute fietste.” Toen waren de puzzelstukjes snel gelegd: „Ik kan nog best zo’n 300 kilometer fietsen in een dag, dus ging ik me klaarmaken voor deze actie. Ik ben oud-topsporter en dertig jaar lang fietste ik vaak van het plaatsje Feanwâlden naar Leeuwarden. Ook nu ik met pensioen ben fiets ik nog veel.”

Gryteke en Chris vertellen altijd erg hecht te zijn geweest, dus wilde Chris zich graag inzetten om geld in te zamelen voor de behandeling van zijn nicht. Dat Chris deze fietstocht-actie optuigt voor haar behandeling, vindt Gryteke in één woord: „Geweldig. We zijn altijd hecht geweest en het is mooi dat je familie hebt die je ondersteunt. En dat heb je nodig.”

Gryteke’s verhaal

Op haar 25ste heeft Gryteke een auto-ongeluk gehad en ze bleef daarna maar last van haar nek houden. Gryteke vertelt: „Na een MRI-scan kreeg ik te horen dat ik MS had. Dat was even goed slikken. Daarna heb ik vier jaar lang medicatie gekregen die leek te werken, maar later kreeg ik te horen dat het niet meer werkte. Ik kreeg andere medicatie, maar dat werkte als olie op het vuur. Nu functioneren mijn beide polsen niet meer goed, en beide voeten hebben uitval.”

Daarom heeft Gryteke ervoor gekozen om voor stamceltransplantie te gaan. aHSCT, of ‘autologe hematopoiëtische stamceltransplantatie’ om precies te zijn. De behandeling moet Gryteke in Mexico ondergaan en daar is financiering voor nodig. „Ik hoor hoe goed het bij anderen aanslaat, en wie niet waagt, wie niet wint. Langzaamaan word ik beperkt in mijn functioneren en dus kan ik niet meer wachten op deze behandeling in Nederland.” Behalve de kosten van de behandeling, is er ook geld nodig voor medicatie die mee terug naar Nederland genomen moet worden, MRI-scans in Mexico en reis- en verblijfkosten. „Ik zou graag naar de bank willen stappen en het geld willen vragen, maar door mijn studieschuld gaat dat niet zo makkelijk.” En daarom wordt er geld opgehaald voor Gryteke’s behandeling.

🔍 Wat is MS? MS (multiple sclerose) is een aandoening in de hersenen en het ruggenmerg, waarbij er op verschillende plekken ontstekingen ontstaan. Die ontstekingen zorgen ervoor dat de hersenen sommige functies niet goed kunnen uitvoeren. Daardoor kunnen er klachten ontstaan bij bijvoorbeeld zien, bewegen of praten.

‘Honderden kilometers per week getraind’

Chris heeft volop getraind voor de fietstocht-actie. „Mijn training is helemaal op lange afstanden gebaseerd. Zo heb ik vorige week 400 kilometer afgelegd in een week en de week daarvoor tikte ik de 500 kilometer in een week aan. Dat kwam neer op zo’n 100 kilometer per keer. Dus ik ben er wel klaar voor.” Het trainen is goed gegaan en Chris ziet de fietstocht helemaal zitten, vertelt hij aan de telefoon.

„Het is een flinke inzet, maar het is te doen denk ik.” Chris zal rondom de provincie Friesland fietsen, beginnend in Holwerd. Daarna volgt de tocht zoveel mogelijk de provinciegrens van Friesland en voert door prachtige stadjes en natuurgebieden. „Ik fiets echt om Friesland heen, met een klein stukje Drenthe en Overijssel.”

Geen racefiets of e-bike, maar een ‘gewone’ herenfiets

Chris legt de fietstocht-actie niet af op een racefiets of elektrische fiets, maar op een doodgewone herenfiets. „Dat scheelt natuurlijk qua snelheid”, vertelt Chris. „Maar hopelijk doe ik er ongeveer 15 uur over, met een paar stops meegerekend natuurlijk.” Chris stapt om 6 ’s ochtends op de fiets en hoopt tussen 19.00 uur en 21.00 uur ’s avonds weer teruggekeerd te zijn.

Al zijn hele leven fietst Chris op een Gazelle, „en dat bevalt me prima”, zegt hij erover. „Vorig jaar hebben mijn vrouw en ik nieuwe fietsen gekregen. Erg sportieve modellen.” Chris had de tocht ook op een racefiets kunnen doen, maar „dat mag niet van mijn vrouw, want dan verwacht ze ongelukken”, lacht Chris. „Een normale fiets is daarnaast ook goede training en een extra uitdaging. Daarbij hoeft een elektrische fiets van mezelf nog lang niet.”

Donaties

Hoe Chris verwacht dat de tocht zal gaan, ligt onder andere aan het weer. „Maar ik heb er een goed gevoel over omdat ik goed getraind ben.” Chris zegt er vanuit te gaan dat er door de fietstocht meer donaties zullen komen om Gryteke’s behandeling te kunnen bekostigen. „Er zijn al heel veel donaties gekomen en het gaat de goede kant op. Van de beoogde zestigduizend euro staat de teller nu over de helft.” Maar er mag toch nog aardig wat bijkomen. Chris zegt te hopen dat dat door deze actie gaat lukken.

Meer informatie over de inzamelingsactie voor Gryteke is hier te vinden. Doneren? Dat kan hier of via IBAN NL31RBRB8836244157.