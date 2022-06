Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Marcel Levi verbaasd dat we weer handen schudden, maar zet ook vraagtekens bij bezuinigingen ic’s

De plannen voor een nieuwe coronagolf in het najaar liggen klaar en volgens minister Ernst Kuipers komt er ook een nieuwe vaccinatieronde aan. Hoewel de meeste Nederlanders een nieuwe coronagolf verwachten, lijkt de vaccinatiebereidheid te dalen. Coronadeskundige Marcel Levi verbaast zich over het feit dat we weer zorgeloos handen schudden, maar zet ook vraagtekens bij de bezuinigingen rondom de ic’s.

Onder meer Rolling Stones-zanger Mick Jagger en de Canadese premier Justin Trudeau testten de afgelopen dagen positief op het coronavirus. En er klinken meer geluiden over oplopende besmettingen. Het kabinet houdt al rekening met een nieuwe coronagolf. Eentje die volgens minister Ernst Kuipers ook in de zomer kan opleven.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

I’ve tested positive for COVID-19. I’ll be following public health guidelines and isolating. I feel okay, but that’s because I got my shots. So, if you haven’t, get vaccinated – and if you can, get boosted. Let’s protect our healthcare system, each other, and ourselves. — Justin Trudeau (@JustinTrudeau) June 13, 2022

Marcel Levi verbaasd over handen schudden

Gisteren was daar het lange termijnplan van Kuipers. In 45 pagina’s hamerde de minister voornamelijk op eigen verantwoordelijkheid. Branches als het ov, de horeca of het onderwijs worden zelf verantwoordelijk voor het nemen van coronamaatregelen. In de plannen van het kabinet komt ook een nieuwe vaccinatieronde aan bod. Volgens Kuipers zijn er genoeg vaccins beschikbaar „om de hele Nederlandse bevolking een herhaalvaccinatie aan te bieden”.

Marcel Levi, oud-ziekenhuisdirecteur en voorzitter van Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek, schoof gisteravond aan bij Humberto. Hij sprak zich gedurende de coronacrisis aan talkshowtafels veelvoudig uit over het coronabeleid. Gisteravond kwam het plan van Kuipers ter sprake. Levi verbaast zich over het feit dat iedereen elkaar weer handen geeft. Volgens hem is handen schudden „dé manier om niet alleen corona, maar ook allerlei andere virussen en ellende te krijgen. Dus waarom doen we dat allemaal weer?”



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Marcel Levi zegt bij Umberto. Ik snap niet dat iedereen elkaar een hand geeft. Hijzelf gaat echter wel in een bomvolle studio zitten. Lekker tegenstrijdig dus! — Gert-Jan Ludden (@gjludden) June 13, 2022



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Waarom is er nog nooit een beroep gedaan op @MarcelLevi om te helpen bij de Corona aanpak. Deze man is praktisch ingesteld en niet zo’n paniekvoetballer. Veel beter dan al die OMT’ers met aandelen Pfizer #Humberto — Astrid (@AstridHoreca) June 13, 2022



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

@MarcelLevi geeft bij @HumbertoTan het advies om juist nu terughoudend te zijn met #handenschudden en omhelzen om risico's te beperken. Dit kan iedereen zelf al doen. #Corona — Berend Cornel (@BerendCornel) June 13, 2022

Zorgen over subsidie ic’s

Kuipers hamert dus vooral op eigen verantwoordelijkheid. Levi mist daarentegen regie vanuit de overheid in het plan van Kuipers. Presentator Humberto Tan kaart ook de bezwaren en kritiek tegen een nieuwe vaccinatieronde aan. Maar volgens Levi hebben de meeste zestigplussers nog steeds oren naar een extra prik.

Ook benadrukt Tan de kritiek die klinkt op het plan van Kuipers. Levi is naar eigen zeggen niet zo kritisch op zijn aanpak, maar hij mist bijvoorbeeld wel opheldering over de ic-capaciteit. „De intensive care-subsidie wordt teruggedraaid. Daar maak ik me wel een beetje zorgen om.”

Aanpak bij overstromen ziekenhuizen en ic’s bij nieuwe coronagolf

Ook noemt hij dat de huisartsen tijdens de vorige Covid-uitbraken „ons gered” hebben. Volgens hem blijven de huisartsen in dit plan onderbelicht. „Zij hebben ervoor gezorgd dat de ziekenhuizen die piek beheersbaar konden houden.” Eerder kaartten huisartsen al aan dat de werkdruk sinds de coronacrisis voor hen is toegenomen. Dit zorgde er onder meer voor dat veel jonge huisartsen opstapten.

Volgens Tan is het land inmiddels behoorlijk „coronamoe”, wat Levi beaamt. „Je moet ook reëel zijn. Dat coronavirus is niet helemaal weg. Het laatste wat we willen is weer zo’n lockdown”, zegt Levi. „Waarom hadden we een lockdown? Omdat de ziekenhuizen en intensive cares dreigden te overstromen. Als dat dan het probleem is, wat gaan we daar dan aan doen? En daar is nog steeds niet echt een oplossing voor”, aldus Levi.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

De regering breidt de ziekenhuiscapaciteit en ic-capaciteit niet uit. Dat heeft grote consequenties bij een volgende coronagolf. Afschaling reguliere ziekenhuiszorg of zelfs lockdown. Kabinet heeft verkeerde prioriteiten @ministerVWS pic.twitter.com/7dWLT00TbK — Fleur Agema (@FleurAgemaPVV) June 13, 2022

Bereidheid tot vaccinatie daalt, ondanks dreigende coronagolf

Hart van Nederland concludeert uit eigen onderzoek dat 60 procent van de Nederlanders ervan overtuigd is dat er een nieuwe coronagolf komt. Overigens zit lang niet iedereen meer op een extra prik te wachten. 47 procent van de overvraagden is bereid om zich opnieuw te laten vaccineren. Daartegenover doet een andere 47 procent dit liever niet. Daarmee is het percentage dat geen extra prik wil volgens Hart van Nederland gestegen. Begin dit jaar, toen de boosters werden uitgedeeld, was dit nog maar 25 procent.

Ook de twijfel over de effectiviteit van de vaccins is toegenomen. „Er is veel meer twijfel over de vaccinaties ontstaan na de enorme toename aan besmettingen in de laatste golf ondanks dat 90 procent was gevaccineerd”, reageerde een van de ondervraagden.

Wil je de hele uitzending van Humberto terugkijken? Je vindt de aflevering van gisteravond hier.