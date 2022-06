Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Sywert van Lienden en compagnons nu ook beschuldigd van witwassen

De naam Sywert van Lienden is onlosmakelijk verbonden met de beruchte mondkapjesdeal. En daar kwam de ondernemer niet zomaar mee weg. Vandaag buigt de rechtbank zich over deze zaak en inmiddels worden Van Lienden en zijn mede-bestuurders ook verdacht van witwassen.

Mocht de naam Van Lienden je even zijn ontschoten? Deze lobbyist is verantwoordelijk voor de omstreden mondkapjesdeal. Hij en zijn partners verdienden tijdens de coronacrisis miljoenen euro’s aan de verkoop van mondkapjes aan de overheid. Waarin ook de rol van oud-minister van Volksgezondheid Hugo de Jonge dubieus bleek. Dit terwijl Van Lienden verkondigde geen winst te maken met deze deal. Achteraf verdienden Van Lieden en zijn mede-bestuurders hieraan, via omwegen, toch een hoop geld.

Volgt er ontslag voor Sywert van Lienden en mede-bestuurders?

Zijn naam verscheen veelvoudig in de media en hij staat inmiddels bekend als een van de grootste sjoemelaars van de afgelopen periode. De rechtbank Amsterdam begint vandaag aan de civiele zaak rondom Van Lienden. De ondernemer is namelijk momenteel geschorst, maar het is de vraag of hij en de andere mede-kopstukken moeten worden ontslagen als bestuurders van de Stichting Hulptroepen Alliantie (SHA). Dat is de stichting die mondkapjes uit China importeerde en leverde aan grote klanten tijdens de coronacrisis. De grootste bestelling? 40 miljoen mondkapjes voor het ministerie van Volksgezondheid.

28 april besloot de rechtbank om de vorige bestuursleden te schorsen uit het bestuur. Het Openbaar Ministerie spoorde aan tot deze schorsing, in samenwerking met de advocaten van zeven medewerkers die vrijwillig voor de stichting werkten. De rechtbank wees een tijdelijk en nieuw bestuur aan dat de aansprakelijkheid van het oude bestuur onderzoekt.

Naast de civiele procedure, loopt er ook een strafrechtelijk onderzoek. Uitzendbureau Randstad deed namelijk eind 2021 aangifte tegen SHA. Dit omdat het bedrijf destijds voor de stichting personeel aanstelde. Randstad ging er daarbij vanuit dat het om liefdadigheid ging. Het OM legde eind april beslag op een totaalbedrag van ruim 11,5 miljoen euro, dat op de bankrekeningen stond van de betrokkenen. Waaronder Van Lienden.

Maar Van Lienden handelde niet alleen. Nee de stichting werd opgericht door hem en ondernemers Bernd Damme en Camille van Gestel. Deze drie heren worden inmiddels verdacht van witwassen. Eerder was al bekend dat justitie het drietal verdenkt van oplichting en verduistering.

Sjoemelpraktijken in mondkapjesdeal

Hoe het kon dat Van Lienden en compagnons toch geld verdienden aan de mondkapjesdeal? Hij en mede-bestuurders van SHA richtten een besloten vennootschap op. Die bv diende als belangrijke tussenpost voor de inkoop en verkoop van de mondkapjes uit China. Zij beweerden met hun stichting „om niet” te werken, dus zonder winstoogmerk. In werkelijkheid sluisden ze betalingen van een groot aantal klanten naar de commerciële bv, Relief Goods Alliance, die losstond van de stichting. Van die bv waren ze aandeelhouder.